Alejado de sus hijas por salud

Aurelio Tamayo tiene una tristeza en su corazón que para él no es normal, aunque lo vean reír.

Según detalló, desde el 5 de noviembre sus hijas han estado separadas y no comparten junto a él por salud.

“lLas niñas lastimosamente se la han pasado resfriadas y enfermas, un día bien, una semana entera mal y así, estoy seguro que no somos los únicos que estamos pasando esta terrible temporada. Alessa con virus y Salo con otro, no es sano que se vean así porque se comparten los virus y quedamos aún peor, por eso ha sido tan duro para mi todo esto, porque amo que estén conmigo LAS DOS. La tristeza que cargo no es normal, aunque me vean sonriendo, muy dentro de mi me duele tanto que mis hijas tengan tanto tiempo sin verse”, detalló el músico.

