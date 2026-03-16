Nacional - 16/3/26 - 12:39 PM

Alemania refuerza lazos con Panamá y mira al Canal como ruta clave

El mandatario europeo señaló que Panamá se ha convertido en un socio estratégico para su país, especialmente por su papel en sectores como infraestructura, logística y servicios,

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá y Alemania acordaron fortalecer sus relaciones económicas y comerciales tras una reunión de cerca de dos horas entre el presidente José Raúl Mulino y su homólogo Frank-Walter Steinmeier, quien realiza una visita oficial al país como parte de su gira por América Latina.

El mandatario alemán fue recibido en el Palacio de las Garzas, donde ambos jefes de Estado sostuvieron un encuentro bilateral que concluyó con una declaración conjunta ante los medios de comunicación.

Durante la reunión, ambos jefes de Estado abordaron temas de cooperación económica, comercio e inversión, en un momento que el propio Steinmeier describió como complejo para el orden internacional. 

El presidente alemán advirtió que “las reglas del juego mundiales están siendo atacadas”, por lo que consideró clave fortalecer alianzas con países que compartan intereses y estabilidad.

El mandatario europeo señaló que Panamá se ha convertido en un socio estratégico para su país, especialmente por su papel en sectores como infraestructura, logística y servicios, áreas donde empresas alemanas mantienen presencia en la región. 

También destacó el potencial de cooperación en energías renovables y en nuevas plataformas de transporte y comercio internacional.

Te puede interesar

Panamá registra una inflación del 0,1 % en febrero de 2026

Panamá registra una inflación del 0,1 % en febrero de 2026

 Marzo 16, 2026
Alemania refuerza lazos con Panamá y mira al Canal como ruta clave

Alemania refuerza lazos con Panamá y mira al Canal como ruta clave

 Marzo 16, 2026
Fiscalía investiga contrato millonario del revisado vehicular en la ATTT

Fiscalía investiga contrato millonario del revisado vehicular en la ATTT

 Marzo 16, 2026
Panamá arranca el 2026 con crecimiento económico de 4,07 %

Panamá arranca el 2026 con crecimiento económico de 4,07 %

 Marzo 16, 2026
Pandillas armadas y control de zonas rojas encienden las alarmas en Panamá

Pandillas armadas y control de zonas rojas encienden las alarmas en Panamá

 Marzo 16, 2026

Steinmeier subrayó además que América Latina no es el patio trasero de nadie, sino una región con identidad propia y con socios que tienen mucho que ofrecer. En ese contexto, afirmó que su visita busca reforzar las relaciones con países soberanos y con economías dinámicas como la panameña.

El gobernante alemán llegó acompañado de una delegación de empresarios, con la intención de impulsar nuevos acuerdos comerciales y ampliar los lazos económicos entre ambos países. Según explicó, este tipo de encuentros ayudan a abrir puertas para futuras inversiones.

En su intervención, también destacó el peso del Canal de Panamá, al que calificó como una de las rutas marítimas más importantes del planeta y un eje clave del comercio global, al conectar el océano Atlántico con el Pacífico.

La agenda del presidente alemán en el país incluye una visita al Canal de Panamá y un recorrido por el Biomuseo, antes de continuar su gira por Centroamérica, que también lo llevará a Guatemala y México.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer

Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Dictan prisión preventiva para sospechoso de crimen de comerciante en Chitré

Dictan prisión preventiva para sospechoso de crimen de comerciante en Chitré
Accidente de tránsito deja una víctima fatal en Chiriquí

Accidente de tránsito deja una víctima fatal en Chiriquí
Bancos pegan el grito al cielo por ley que perdona a los morosos

Bancos pegan el grito al cielo por ley que perdona a los morosos