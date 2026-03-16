Alemania refuerza lazos con Panamá y mira al Canal como ruta clave

Panamá y Alemania acordaron fortalecer sus relaciones económicas y comerciales tras una reunión de cerca de dos horas entre el presidente José Raúl Mulino y su homólogo Frank-Walter Steinmeier, quien realiza una visita oficial al país como parte de su gira por América Latina.

El mandatario alemán fue recibido en el Palacio de las Garzas, donde ambos jefes de Estado sostuvieron un encuentro bilateral que concluyó con una declaración conjunta ante los medios de comunicación.

Durante la reunión, ambos jefes de Estado abordaron temas de cooperación económica, comercio e inversión, en un momento que el propio Steinmeier describió como complejo para el orden internacional.

El presidente alemán advirtió que “las reglas del juego mundiales están siendo atacadas”, por lo que consideró clave fortalecer alianzas con países que compartan intereses y estabilidad.

El mandatario europeo señaló que Panamá se ha convertido en un socio estratégico para su país, especialmente por su papel en sectores como infraestructura, logística y servicios, áreas donde empresas alemanas mantienen presencia en la región.

También destacó el potencial de cooperación en energías renovables y en nuevas plataformas de transporte y comercio internacional.

Steinmeier subrayó además que América Latina no es el patio trasero de nadie, sino una región con identidad propia y con socios que tienen mucho que ofrecer. En ese contexto, afirmó que su visita busca reforzar las relaciones con países soberanos y con economías dinámicas como la panameña.

El gobernante alemán llegó acompañado de una delegación de empresarios, con la intención de impulsar nuevos acuerdos comerciales y ampliar los lazos económicos entre ambos países. Según explicó, este tipo de encuentros ayudan a abrir puertas para futuras inversiones.

En su intervención, también destacó el peso del Canal de Panamá, al que calificó como una de las rutas marítimas más importantes del planeta y un eje clave del comercio global, al conectar el océano Atlántico con el Pacífico.

La agenda del presidente alemán en el país incluye una visita al Canal de Panamá y un recorrido por el Biomuseo, antes de continuar su gira por Centroamérica, que también lo llevará a Guatemala y México.