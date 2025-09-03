Nacional - 03/9/25 - 08:15 AM

Alerta en el Pacífico: Mareas de hasta 17.4 pies golpearán costas

Las autoridades alertan que, de coincidir estas mareas con lluvias intensas, podrían aumentar los niveles de ríos y quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.

 

Por: Redacción / Web -

 

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió que entre el 8 y el 13 de septiembre se registrarán máximas mareas en el litoral Pacífico de Panamá, con alturas que podrían alcanzar hasta los 17.4 pies.

Se recomienda a pescadores, dueños de embarcaciones artesanales y bañistas extremar las medidas de precaución durante este periodo.
 

