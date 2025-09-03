Alerta en el Pacífico: Mareas de hasta 17.4 pies golpearán costas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió que entre el 8 y el 13 de septiembre se registrarán máximas mareas en el litoral Pacífico de Panamá, con alturas que podrían alcanzar hasta los 17.4 pies.

Las autoridades alertan que, de coincidir estas mareas con lluvias intensas, podrían aumentar los niveles de ríos y quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.

Se recomienda a pescadores, dueños de embarcaciones artesanales y bañistas extremar las medidas de precaución durante este periodo.

