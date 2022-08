Alexis Jiménez envía carta-denuncia a 50 embajadores

El excandidato a diputado Alexis Jiménez Oliva, detenido hace más de 40 días a raíz de las protestas en el Oriente chiricano, remitió una carta a más de 50 embajadas acreditadas en Panamá, en la que aduce que padece una detención arbitraria por parte del gobierno del mandatario Laurentino Cortizo.

Jiménez señala que se encuentra detenido en condiciones infrahumanas en la celda 8 de máxima seguridad, en el pabellón 12 del Centro Penitenciario de Chiriquí. Alega que es un preso político.

Alexis Jiménez fue arrestado tras impedir el paso de un convoy de camiones en el sector de Viguí, durante las protestas indígenas. Se me acusa de supuestamente haber cometido apología del delito, de secuestro, posesión de armas, tentativa de homicidio, terrorismo, los cuales ninguno se ha podido probar, pero cuya finalidad es callarme, añadió.

El día que se difundió mi orden de captura, me entregué creyendo en nuestro sistema de justicia, pero se me violó mi presunción de inocencia, se me escoltó hasta un avión para trasladarme desde Panamá a Chiriquí, encadenado de manos y pies, televisado en cadena nacional desde mi salida hasta mi llegada tanto en los medios de comunicación televisivos, escritos y redes sociales; se me trató como un delincuente peligroso, sostiene Jiménez.

En su nota, Alexos apela al buen juicio de los embajadores y solicita ayuda internacional para un preso político,porque si me callan; callan a mi pueblo y nuestro país necesita voces para seguir luchando.

