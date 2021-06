Allanan centro de vacunas para el Jet Set o yeyesada de Panamá

Gente de la jet set de Panamá aparece relacionada con el centro de vacunación privado contra el Covid-19 que operaba de manera clandestina en el edificio Coco del Mar Suite.

La situación originó ayer una denuncia del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, ante la Procuraduría de la Nación y el Ministerio Público realizó dos inspecciones al edificio en cuestión y a los laboratorios en los que figura Dennise Vega -una egresada de Notre Dame- como directiva.

Nito: solo los tontos y brutos se vacunan clandestinamente

Para el mandatario Laurentino Cortizo sólo "las personas tontas y brutas, que no se quieren y no quieren a sus seres queridos", son las los que se toman el riesgo de una vacunación clandestina...no hay margen para jugar con la vida de las personas.

Según el ministro Sucre, en el momento no puede decir si las vacunas eran Pfizer, AstraZeneca, si eran vacunas reales o de dónde venían. No hay una sola empresa privada que haya entregado documentación completa para traer vacunas a Panamá.

“Hay posibilidad de que las vacunas ni siquiera sean reales… esto es tan peligroso que inclusive no sabemos ni siquiera qué es lo que se estaba inyectando, pudiera ser una estafa. Yo quiero pedirle a la población que no se arriesgue a acudir a ningún tipo de vacunación que no esté autorizada por el Ministerio de Salud”, expresó Sucre.

El Minsa no ha autorizado la entrada de vacunas de forma privada a pesar de recibir notas... pero hasta que no se cumplan los requisitos, no podemos autorizar la venta libre y por ahora. El proceso de entrega de las vacunas. es bilateral de la farmacéutica con el Estado, añadió.

La Fiscal Superior Anticorrupción, Ruth Morcillo anunció que los allanamientos fueron autorizadas por un juez de garantías dentro de las investigaciones por presunta comisión de delitos contra la administración pública y hasta ahora no hay personas aprehendidas y se buscaba en los laboratorios insumos utilizados en la vacunación.

La Junta Directiva de los Laboratorios Clínicos Especializados Vidatec y Cordón de Vida, que opera en el hospital Punta Pacífica, emitió un comunicado en el se desvinculan de la vacunación clandestina al tiempo que se ponen a disposición de las autoridades para colaborar en las investigaciones

Los laboratorios que trabajan en la recolección y almacenamiento de células madres y exámenes genéticos, que tuvo entre sus directivos al exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, alega que tenía ningún conocimiento ni aprueba este tipo de conducta, que riñen con nuestros principios y valores de nuestra cultura empresarial.

También anuncian que han procedido a suspender de sus funciones, mientras transcurren las investigaciones y surjan los resultados, “a cualquier persona de esta organización que haya participado a título personal en actividades de salud no autorizadas ni por las autoridades, ni por la empresa”

El ministro Sucre dijo que el Ministerio Público debe determinar si existe algún vínculo entre ese proceso irregular de vacunación y el Minsa y de confirmarse, las personas serían sancionadas.

Los laboratorios en cuestión habían desarrollado también jornadas de hisopados particulares en Costa del Este utilizando para ello las facilidades de una academia escolar.

En tanto, el jefe del Ejecutivo dijo que las "vacunas bajo la responsabilidad del presidente Nito Cortizo no se pagan, nadie tiene que pagar ni un centavo... que eso quede muy claro y la verdad es que estoy bastante disgustado".

Por su parte, el dr. Israel Cedeño dijo que en la región metropolitana hay un control estricto de los viales que salen y de los que regresan vacíos. Además negó que en esa regional labore un sujeto de nombre Saúl Pastrana.

Mientras que el pediatra infectólogo, Dr. Xavier Sáenz-Llorens dijo que le "gustaría que el Minsa no esté involucrado, porque después de vacunación VIP a gente sin riesgo en entidades oficiales, se borraría la poca credibilidad que tiene ya la institución. Estoy realmente indignado por el juega vivo en pandemia, con tanto dolor por muertes de compatriotas”.

El médico no descartó una "red mafiosa de ventas de vacunas gratuitas en Estados Unidos con contactos de empresarios panameños para negocio local…como no vamos a tener políticos corruptos, si la podredumbre también está impregnada en nuestra sociedad”, señaló.

El Dr. Javier Nieto Guevara, indicó que “la investigación de vacunación clandestina debe contemplar: 1- ¿Son vacunas COVID? 2- ¿Se preservó cadena de frío? 3-Trazabilidad con base en el número de lote? 4- ¿Vienen de afuera o son PAI? ¿Quién autorizó la entrada?”.

Para la diputada Mayín Correa "eso de las vacunas clandestinas es la tapa del coco lean bien y se darán cuenta de dónde viene el negociado! ¡Corruptos!”. “Personas y empresas relacionadas con las vacunas clandestinas deben ser removidas de gremios, asociaciones, contratos con estado, por este escándalo, además de ser procesados penalmente”.

Por su parte el Dr. Eduardo Ortega, miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19, indicó que lo primero a descartar es que no sea vacuna falsa, “hay que investigar cualquier evento en donde no se estén siguiendo los procesos de vacunación adecuado”.

“Hay que descartar que no se estén introduciendo vacunas de manera ilegal al país; las únicas vacunas que deben ser administradas por favor son las del Programa de Inmunización Ampliada le distribuye porque son vacunas que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medicamentos, por la Autoridad Federal de Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica y por Autoridades del Reino Unido”, reiteró Ortega.