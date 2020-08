Alleyne: ‘yo tomo jengibre con ajo y limón’

El Dr. Camilo Alleyne, exministro de salud y miembro del Consejo Consultivo, asegura que lo que está ocurriendo en los hospitales y las muertes, es consecuencias de lo que viene ocurriendo en la transmisión comunitaria.

Indica que la cuarentena ayuda en algo, pero siempre y cuando los ciudadanos cumplan, pero dijo "de qué sirve una cuarentena si la gente sigue saliendo a la calle".

Dijo que en una reunión que hicieron en Tocumen con todas las autoridades, se preguntó ¿cuál era la razón por la cual no paran los casos?, "todo el mundo contestó: porque todo mundo está violando las indicaciones; en los supermercados ya no se cumple con la regla de mujer, hombres, ni hora, la gente entra como quiere, las mismas autoridades estaban diciendo que hay una violación de los compromisos", alega Alleyne.

Señala que ante una alarma todo el mundo tiene miedo, todos comienzan a automedicarse y eso no es bueno, aunque asegura que las vitaminas no son malas, "lo que recomiendo es que no estén tomando antibióticos sin asesoramiento de un médico y que haya una razón real".

"Yo tomo limón con jengibre y ajo, eso no le hace daño a nadie, son remedios caseros, pero cuando se trata de antibióticos y medicamentos puntuales, no se pueden tomar si no hay una evidencia clara de tener síntomas y sin que te haya visto un médico", expresó.

En cuanto al uso de la hidroxicloroquina, Alleyne indica que la gran mayoría de los últimos avances científicos y revistas muy serias están diciendo que no, pero que en ese balance de sí o no muchas universidades y hospitales han dicho que han funcionado excelentemente bien si se usa correctamente.

En el caso de Panamá, lo que el Ministerio de Salud hizo fue permitir que el médico idóneo tome la decisión si quiere usarlo o no, en el marco de esta incertidumbre.