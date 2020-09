Almacenes reiniciarán con 60% de personal

Luis Padrón, empresario del Centro Comercial Los Pueblos, estimó que los comercios probablemente inicien operaciones con el 60% del personal y que las proyecciones es que si las cosas mejoran, el resto del personal entraría a laborar el 1 de diciembre.

Sostuvo que frente a la limitante de 25% de ingreso a los locales no tiene sentido hacer actividades para atraer gente.

Señaló que calcula que culminarán diciembre con una venta que va a estar entre un 60 y 65%, "y si tenemos un buen fin de año, es para tapar los huecos de este año que ha sido irregular".

Padrón vaticina que la forma de compra será un poco más directa. "La gente va a estar en el centro comercial, va a comprar lo que necesita y se va a retirar, el tiempo de estadía en un centro comercial no va a ser igual que antes mientras el Covid-19 se mantenga", añadió,

En cuanto al mantenimiento de los locales, manifestó que siguen pero no al 100%, porque cada centro comercial se ha ajustado a sus gastos en este período y hay pagos que se han podido bajar en 80%, sin embargo Padrón sostuvo que hay comercios que no tienen la posibilidad que no van a poder seguir, porque no tienen el capital para comenzar".