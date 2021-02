¡Álvaro se divorcia de Medcom!

Álvaro Alvarado se despidió ayer Medcom de "Debate Abierto" y RPC Radio, tras más de 30 años de servicio. Hace 18 meses, le había dicho adiós al noticiero matutino de Telemetro Reporta.

Alvarado dijo a “Crítica” que por el momento no mantiene aspiraciones políticas. “Me despido de Medcom. No me despido de la televisión ni de los medios ni del periodismo. Vamos a seguir haciendo periodismo, ya que es mi vocación y es la carrera que estudié”, expresó.

Reveló que tiene retos y proyectos importantes, donde está seguro que puede aportar toda su experiencia con total libertad y pasión.