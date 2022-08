Amado: Constituyente Originaria sólo procede con Golpe de Estado

El economista Luis Amado advirtió en la mesa de diálogo nacional en Penonomé que la reciente propuesta de la Alianza Pueblo Unido de convocar una "Constituyente Originaria", es algo que sólo procede luego de un golpe de Estado.

"Para que se dé una Constituyente Originaria, tiene que ser en un país que surge por primera vez. Para que sea una Constituyente Originaria, tiene que haber un golpe de Estado porque usted va a deshacer todas las estructuras del Estado. Eso no está en la Constitución. Es que no es así, no es como usted lo interpreta compañero. Es la realidad", expresó.

"Hemos venido a una mesa de transparencia y corrupción, y las propuestas que se presentan aquí, la mayoría piden violentar la Constitución y la normativa".

Agregó que en la mesa de diálogo se están manejando "muchos conceptos que son completamente equivocados", refiriéndose al mecanismo para reducir el costo de los productos al consumidor.

"Aquí se mencionan precios, y costos. El precio es el de venta. El costo es el que permite preparar una mercancía. Nada surge por combustión espontánea. Usted tiene que invertir, tiene que poner materia prima, tiene que poner una planta, tiene que poner su plata y contratar mano de obra para producir esto", continuó.

También aclaró que, al contrario de lo que se afirma desde el sector popular, en Panamá los únicos monopolios existentes son el de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) y el IDAAN con el agua.

El dirigente magisterial Fernando Abrgeo alegó que en la Constituyente es la posibilidad real de evitar que el país se vaya al fondo del hoyo, de donde no vamos a salir y lo sucedido hace un mes, será peor al cuadrado, más temprano que tarde.

Panamá necesita Constituyente no parche, porque la Constitución es un traje a la medida para la clase poderosa en un país donde no pasa nada, añadió.

