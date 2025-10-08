ANTAI archiva denuncia por conflicto de intereses contra Mayer



La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) resolvió que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, no incurrió en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece la Resolución No. ANTAI-DCI-ALE-016-2025, emitida el 25 de agosto de 2025.

El fallo, firmado por la directora general de ANTAI, Sheyla Castillo de Arias, ordena el cierre y archivo del expediente No. DCI-006-2025, al no encontrarse pruebas ni fundamentos jurídicos que evidencien una violación a la Ley 316 de 2022, que regula el conflicto de intereses en la función pública.

La investigación se originó tras una denuncia sobre el Acuerdo Municipal No. 94 del 15 de abril de 2025, que autorizó el pago de tributos municipales a través de las plataformas digitales de Towerbank International Inc. y Towertrust Inc.

ANTAI concluyó que dicho acuerdo fue aprobado de forma colegiada por el Consejo Municipal de Panamá, sin que existiera decisión unilateral del alcalde ni evidencia de beneficio personal o económico.

“El servidor público Mayer Mizrachi Matalon no ha infringido la Ley 316 de 2022 en cuanto a la debida presentación de su declaración jurada de intereses particulares”, señala la resolución.

El documento también confirma que el alcalde presentó su declaración jurada en tiempo y forma, y que no mantiene vínculos personales ni comerciales con las empresas mencionadas.

