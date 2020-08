Antai sigue investigación por fiesta de "El Guarachero" y por pedir like

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, dijo que continuará con las investigaciones administrativas contra funcionarios de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Vivienda.

Pedro"El Guarachero" Ortiz, quien renunció como asesor de la AAUD, es investigado tras realizar una fiesta el fin de semana en su residencia en Dorado Lakes en plena cuarentena total, y en la que se utilizó un vehículo oficial para transportar a particulares al festejo.

Por su parte, José Ruiloba, alto cargo del Ministerio de Vivienda, es investigado tras la filtración de un audio en la que instruía y advertía a subalternos a darle like en sus redes sociales a las publicaciones del ministro Rogelio Paredes y el presidente Laurentino Cortizo.,

Respecto a la renuncia de Ortiz, la directora de la Antai explicó que debido a que dejó el cargo no puede ser investigado por la vía administrativa, sino por lo penal, sin embargo, no le impide continuar con el proceso para corroborar si otros funcionarios están involucrados en el caso y mal uso de los bienes del Estado.

"Desde el punto de vista administrativo él ya no es servidor público. La ley me faculta a remitir la investigación que esté realizando al Ministerio Público, así mismo necesito corroborar, que no existen otros funcionarios implicados en el hecho", aclaró Fernández.

Sobre el caso de Ruiloba informó que el ministro tendrá que contestar un cuestionario. El Código de Ética contempla sanciones como amonestación verbal, escrita, suspensión o destitución del cargo, detalló Elsa Fernández.

En tanto, Pedro Castillo, director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, reveló que Ortiz presentó su carta de renuncia por los hechos que se dieron en su residencia.

“Independientemente que nosotros no estábamos en eso, pero de una manera responsable como Administrador de la AAUD y miembro del Gobierno, pido disculpas a toda la ciudadanía", expresó Castillo.

Por su lado, el Miviot decidió suspender a Ruiloba del cargo, sin derecho a salario.

Al servidor se le aplicó el numeral c, del artículo 98 de las Sanciones Disciplinarias, del Título VIII del Régimen Disciplinario, referente a sanciones por la comisión de una falta administrativa, que señala: “consiste en la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo que aplica el superior inmediato al servidor público por reincidencia en faltas o la comisión de una falta grave”.

La sanción ya fue firmada por el ministro Rogelio Paredes, mediante la Resolución Administrativa 394 de 17 de agosto de 2020.