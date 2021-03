Antihipertensivos disminuyen riesgo de hospitalización grave por Covid-19

En Panamá, 1.2 millones de personas padecen de hipertensión. El 50% sabe que tiene esta enfermedad y de ellos solo 300 mil reciben tratamiento. La hipertensión aumenta el riesgo de complicaciones si el paciente que la padece se contagia por COVID-19.

Es por ello que los hipertensos deben tomar sus medicamentos. Tienen un mecanismo de acción y se ha demostrado que no son peligrosos; estudios recientes realizados indican que las medicinas para controlar este padecimiento confieren un grado de protección, así lo argumenta el médico panameño Alfaro Marchena, especialista en cardiología.

Tras el análisis a la publicación científica de la revista Hypertension y luego de estudios realizados en Francia en una población asegurada de 18 a 80 años, entre febrero a junio de 2020 se determinó que la población hipertensa debía continuar el uso de medicamentos antihipertensivos como parte de su tratamiento, salvo recomendación médica contraria en casos en que padeciera COVID-19.

Hypertension la revista científica oficial de la Asociación Estadounidense del Corazón, publicó un estudio independiente que intentó responder si existía un tratamiento contra la hipertensión arterial que ofrezca a los pacientes infectados por Covid-19, un mejor pronóstico, evaluado por el riesgo de hospitalización, y, de ser hospitalizado, por el riesgo de intubación o muerte.

Este grupo de investigadores médicos determinaron en sus estudios, que hay un tipo de antihipertensivo que reduce los riesgos de hospitalización, intubación o muerte en pacientes hipertensos.

El estudio incluyó casi 2 millones de pacientes hipertensos, los cuales fueron seleccionados de usuarios con largos términos de prevalencia de medicamentos antihipertensivos sin comorbilidades respiratorias o cardiometabólicas.

En promedio 30% de los pacientes que recibieron medicamentos hipertensivos IECA corrieron menos riesgo de hospitalización grave, intubación o muerte en comparación a otro tipo de antihipertensivos y, entre la buenas noticia, es que estos tratamientos están en el listado básico que otorga las entidades de salud pública del país, siendo Panamá el único de Centroamérica que lo otorga de manera gratuita, dijo el galeno.

El cardiólogo Alfaro Marchena comentó que los medicamentos para los hipertensos refuerza la protección con su eficacia.

Explicó que el principal factor de riesgo en pacientes con hipertensión, son los problemas cardiovasculares que producen muerte, además del derrame cerebral, problemas en los riñones y la circulación sanguínea.

Aduce el galeno que los pacientes con esta morbilidad no se pueden descuidar, debido a que la hipertensión arterial en general no da síntomas. . 8 ó 9 de cada diez personas no tiene síntomas, por lo que se recomienda tener un buen control médico, atención primaria y acudir al sistema de salud de adultos regulares.

Una de las preocupaciones en esta materia y los riesgos de esta enfermedad consiste en que el 50% de la población que la padece no sabe que sufre de alta presión. No sienten nada. Por lo que en los chequeos médicos es importante dar seguimiento a los niveles de presión, puntualiza el cardiólogo Marchena.

El tratamiento de la hipertensión es importante para prevenir eventos cardiovasculares, prolongar la vida y proteger a las personas en riesgo de contraer la enfermedad por Covid-19 grave. No debe ser abandonado indica el estudio científico.

De hecho, la evidencia demuestra que los medicamentos contra la hipertensión de la clase IECA tienen un efecto protector contra COVID-19, concluyó Marchena, reiterando a la población hipertensa el acudir a sus médicos, de hacer docencia en este tema y la importancia de no suspender los tratamientos contra esta enfermedad.