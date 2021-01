Antinori: atrocidad constitucional que Congreso de EEUU juzgue a Trump

Para el exdefensor del Pueblo de Panamá, y experto en derecho constitucional, Ítalo Antinori Bolaños, el juicio político (en inglés "impeachment") que se adelanta contra el expresidente de EEUU, Donald Trump, es violatorio de la propia constitución americana, y advirtió que bajo esa iniciativa subyace la intención de grupos políticos de inhabilitar una nueva candidatura de Trump, en el año 2024.

Esta es la conclusión a la que llegó Antinori en su último estudio, titulado “El juicio político o “impeachment” y el caso Donald Trump”..

Publicidad

Según el artículo 1, tercera sección, numeral 6, de la Constitución de Estados Unidos, el Senado necesita una mayoría calificada de dos terceras partes (67 senadores de 100). Ese órgano lo integran actualmente 50% miembros del partido Republicano y 50% demócratas.

Antinori planteó que el proceso de impeachment abarca a los funcionarios siempre y cuando estén en ejercicio de sus funciones y no a los que han dejado la condición de servidores del Estado", destaca el exdefensor.

Trump ya culminó su periodo.

Antinori recuerda que el juicio político a Bill Clinton en 1998, acusado de mentir ante un Gran Jurado Federal sobre su relación extramarital con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, fue impulsado por acciones cometidas durante su mandato. Al final, en el Senado no hubo los votos suficientes para condenarlo y separarlo del cargo.

"En este sentido, y siendo que el juicio político o "impeachment" es un proceso constitucional de carácter especial que nace, se desarrolla y se decide únicamente en el Parlamento, es obvio que la condición del procesado debe ser ostentar la condición de Presidente de la República. De manera que no es posible que el Parlamento juzgue a una persona que no ostente tal condición, puesto que hacerlo sería desnaturalizar de manera absoluta el concepto, el sentido y el propósito del "impeachment"", estima.

También recuerda el caso de Richard Nixon, quien renunció al cargo en 1974 para precisamente evadir un impeachment, iniciado por el escándalo "Watergate".

"Ante la renuncia, la Cámara de Representantes en una juiciosa decisión - sin duda alguna apegada al sentimiento constitucional - se abstuvo de proseguir el juicio político porque era evidente que había perdido competencia ya que RICHARD NIXON con su dimisión, había dejado de ser Presidente", explica.

"...es evidente que el Congreso de Estados Unidos perdió competencia constitucional una vez DONALD TRUMP terminó su mandato de Presidente de Estados Unidos, al mediodía del 20 de enero de 2021, porque no es constitucionalmente viable someter en el parlamento, a un juicio político o "impeachment", a una persona común que ha dejado de ser Presidente, en este caso por la culminación del período para el que fue elegido. En segundo lugar, no existe en ninguna parte de la Constitución de Estados Unidos un artículo, sección o enmienda que le otorgue facultades al Congreso para someter a un juicio político o "impeachment" a un particular", añade.

"La pasión denodada y exacerbada, de la Presidenta de la Cámara de Representantes, NANCY PELOSI, ha llegado a senderos insospechados y peligrosos, al insistir ella y sectores del Partido Demócrata en proseguir con un proceso especial de "impeachment" cuando el señor TRUMP dejó de ser Presidente y cuando es esencial que la persona ostente tal condición, para que se pueda dar un juicio político en el Congreso de los Estados Unidos. Ojalá que juristas especializados en Derecho Constitucional de Estados Unidos, no se dejen arrastrar por el paroxismo desenfrenado y hagan que la sensatez y la razón prevalezcan y eviten que el demonio de la ira y la locura del rencor, consuman una atrocidad constitucional de juzgar y condenar a DONALD TRUMP cuando éste ya no es Presidente de Estados Unidos", recalcó.