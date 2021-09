Antiviral oral en fase experimental es la nueva propuesta contra el Covid

Un antiviral oral experimental contra el COVID-19 es la nueva propuesta médica para combatir le enfermedad y ser un complemento importante para reducir los efectos negativos de la enfermedad.

Este fármaco llamado Molnupiravir está diseñado para evitar la replicación del virus en el organismo, bloqueando una enzima clave del proceso o introduciendo errores en el ARN del virus. El mismo es desarrollado por las empresas farmacéuticas Merck junto a Ridgeback Biotherapeutics.

Camilo Moreno, médico epidemiólogo colombiano, que ha trabajado en la industria farmacéutica, responsable por los mercados de Panamá, América Central, Puerto Rico y Ecuador, explicó a detalle la fase en la que está y los beneficios que podrían traer a futuro cuando se pueda implementar.

¿Qué es Molnupivair?

Es un potente antiviral análogo de ribonucleósido, en investigación, disponible por vía oral que inhibe la replicación de múltiples virus de ARN, incluido el SARS-CoV-2, el agente causante de COVID-19. Atacará al virus y le impedirá que tenga un nivel de replicación y se pueda eliminar por el sistema inmunológico, logrando que no llegue a la fase complicada de inflamación que lleva a la complicación o muerte.

La promesa por su desarrollo clínico que lo encontró para otros virus, se testó para modelos clínicos como el SarcosCovid19

El tratamiento antiviral contra el Covid19 está en etapa de investigación. ¿Es cómo un aspirina?

Ya se pasó a la fase clínica que tiene la fase 1, 2, está última que se están terminando y que vamos avanzado a la fase 3. Sobre ella, la misma es investigada en una población mayo r de pacientes. Podemos decir que se están realizando dos estudios en los que están 1,500 personas participando. Se puede decir que sí es como tomar una pastilla.

¿Qué tiempo toma la etapa de investigación y en qué fase se encuentra?

Como mencioné hay dos estudios dentro del proceso. Uno es de profilaxis, es decir tomar un medicamento molnupivair, dos veces al día, son 800 miligramos durante 5 días, esto para el tratamiento que no lleve a hospitalización y muerte. El otro estudio es para prevención del contagio, dirigido a pacientes que estén expuestos con un caso que se haya contagiado. Lo que se quiere es identificar la probabilidad que no se vaya a contagiar. De hecho son 4 pastillas cada 12 horas.

¿Qué tanto reduciría este tratamiento las consecuencias causadas por el Covid-19?

Esa pregunta se podría responder una vez los estudios de fase 3 se hayan terminado. Hasta el momento se puede hablar de la fase 2, que sí se reduce la prueba positiva de PCR, por ejemplo, en un contagia pasado los primeros 5 días le daría negativo, lo que hace interpretar que naturalmente el paciente no se complicará. Se reduce la complicación de la infección en términos de hospitalización y en términos de muerte en un porcentaje importante, sobre todo para personas de riesgo como edad, o diabetes, VIH, obesidad o cáncer. Entre más rápido se tome el medicamente mayor será el beneficio.

Se buscan candidatos para participar en el estudio. ¿Cuántos y qué características deben tener?

Para dos los dos estudios se han reclutado pacientes. Los dos no están disponibles en Panamá, pero sí se está realizando en países como Guatemala, República Dominicana y Colombia. La muestra que se ha incluido es de 1,500 personas. Con las tasas de vacunación disminuye la posibilidad de pacientes.

El estudio de profilaxis, MOVe-AHEAD, son mayores de 18 años, que no hayan tenido covid y que vivan en un núcleo familiar que se haya una persona con covid.

Para el estudio de tratamiento MOVe-OUT, es contemplada la población no hospitalizada, que hayan tenido la infección que sea leve moderada, que los síntomas no tenga más de cinco días y que tengan algún factor de riesgo por alguna enfermedad o edad.

¿Cuánto tiempo demora el estudio y hay un seguimiento?

El tratamiento es por 5 días, entre más temprano mejor el resultado. Hay dos puntos de seguimiento, el primero es a los 14 días de los síntomas y el otro al mes. Son como las variables iniciales de evaluación. Todos seguirán monitoreados y se ha estipulado que se pueden presentar eventos adversos.

¿Qué eventos adversos se han presentado?

Sí, te puedo mencionar que la probabilidad que se presenten sea baja, pues prácticamente no hay diferencia del grupo de intervención vs el grupo de placebo que recibe un comprimido igual, pero sin el tratamiento. Hay una buena perspectiva del mecanismo. En caso de darse lo veremos tras finalizar la fase 3.

¿Estoy aplicaría contra las variantes que han salido del Covid19?

De hecho, el mecanismo no tiene ninguna complicación con las variantes. Básicamente se inserta en el ARN y hace que no se pueda replicar y acabe falleciendo el virus. No tiene ninguna alteración con las variantes y encaja con todas. Y hasta el momento no se ha identificado que no pueda combatir a nuevas variantes.

¿Este tratamiento podría reemplazar a las vacunas?

Las vacunas continúan siendo fundamentales. No reemplazará a las vacunas u otras medidas. Esperamos que cuando llegue y esté disponible el medicamento pueda aplicarse en pacientes vacunados o no.

De ser efectivo el estudio, en cuánto tiempo podría comercializarse este tratamiento.

En este momento y como ha sucedido los medicamentos, tendrían una figura potencial de aprobación que sería uso de emergencia, porque los beneficios son mayores que los riesgos al momento que se evalúan los resultados de los estudios clínicos. Una vez esto suceda y pase la aprobación de EMA o FDA, el gobierno de cada país decidirá, algo similar a lo sucedido con las vacunas. Una vez haya estudios robustos se solicitará una evaluación para su aprobación.

¿Hay planes de ampliarlo a otros países este tratamiento?

Claro que sí. Tenemos una variable adversa y es que el porcentaje de vacunación ha aumentado. Entonces que Panamá esté en la perspectiva es factible, pero dependerá del análisis epidemiológico y otros factores.