Anuel AA reconoce que tiene dos hija

¡Errar es de humanos! Anuel AA aceptó su error de haber negado que tenía una hija con la colombiana Melissa Vallecilla.

Así como públicamente lo negó, así mismo confesó en su cuenta de Instagram que tiene no una hija, sino dos.

Con una fotografía de su hijo mayor, le reveló “@pabloanuelgaz siii tienes dos hermanitas hermosasss, y ya pronto estamos todos juntos un día”, expresó el artista, detallando además en un comentario fijado que no puede ni dejará a ninguna hija abandonada, porque su corazón no le da la opción de abandonar y no amar a una hija.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nuncaaa, no importan las circunstancias de cómo pasö todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hijaaaa y la amo sin haberla visto aún, mäs aún desde que vi a catta por primera vez, ese amor que conocí con cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no me importe lo que digan o piensen de mi personas que no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es mía, pues es mia”, sentenció el artista.

Afirmó que cuando se dio la relación con Melissa, la cual no fue de cinco ni 10 meses como ella dijo, solo fue una noche de sexo, él estaba soltero y pocos meses después se unió a Yailin, por lo que tampoco le fue infiel a Karol G.

Según medios internacionales, el artista comprobó la paternidad de la pequeña Gianella mediante una prueba de ADN, por lo que reconoció a la pequeña.

Los seguidores del artista lo felicitaron por tener el valor de reconocer públicamente que la pequeña es hija, y le recalcaron que los niños no tienen la culpar de los errores de sus padres.

