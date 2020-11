Apede: nueva cuarentena sería fatal para la economía

Para la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Elisa Suárez meter al país en un nuevo encierro a causa del Covid-19, "no es una opción", porque sería ``ponerle el último clavo al ataúd de la economía".

La situación del país no es buena y eso lo entendemos, desde el punto de vista de salud se sabía y entendía que iba a darse un rebrote una vez se reabrieron las actividades económicas, dijo Suárez en Debate Abierto.

Cuando se deja entrever la posibilidad de una nueva cuarentena, se ocasiona una gran incertidumbre que sufren los ciudadanos e inversionistas y pequeños negocios que están por abrir, preparándose e invirtiendo dinero, para comprar alcohol, mascarilla.

Para la presidenta de Apede la amenaza en la que han incurrido las autoridades de Salud de volver a un confinamiento, no funciona.

"Tenemos meses de estar en esto (de la pandemia), no somos chiquillos chiquitos y el que no quiere acatar las instrucciones de salud, entonces que asuma las consecuencias, ya no tienes que estar diciéndome, tienes que hacerlo", añadió.

Según Elisa Suárez, la gente "reacciona al contrario cuando tu lo regañas",indicó.

Por su parte la ministra Consejera, Eyra Ruiz pidió a los empresarios que no tengan temor, el gobierno nacional está a lado de ustedes y con la esperanza de que las vacunas lleguen, esperamos que en el primer trimestre o quinto mes, podamos volver a normalidad.