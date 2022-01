Apertura de escuelas en marzo

A lo largo de estos dos últimos años se ha producido en el istmo de Panamá un eclipse en la educación nacional al no haber clases presenciales en los colegios públicos y privados. Hace poco tiempo yo sostenía que un efecto de la pandemia había sido acelerar lo que Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, había llamado la cuarta revolución industrial, al pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual.

Klaus Schwab, explica que la primera revolución industrial utilizó agua y energía de vapor para mecanizar la producción. La segunda usó la potencia eléctrica para crear la producción en masa. La tercera empleó la tecnología electrónica y de la información para automatizar la producción. Ahora, una cuarta revolución industrial está construyéndose en la tercera, la revolución digital que ha estado ocurriendo desde mediados del siglo pasado. Se caracteriza por una fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre las esferas físicas, digitales y biológicas.

Sin embargo, los últimos informes que he leído sugieren que la limitada instrucción en persona durante la pandemia puede haber tenido un efecto negativo en el aprendizaje de los niños y en el bienestar mental y emocional tanto de padres como de hijos.

Un artículo publicado hace apenas unos días en el Washington Post, escrito por Perry Stein y Quentin Ariès, sostiene que los estudiantes europeos experimentaron retrocesos significativos, a pesar de que los cierres de las escuelas fueron a corto plazo. El artículo dice que está surgiendo evidencia de que los estudiantes europeos, a pesar de que asistieron a la escuela en persona durante la mayor parte de la pandemia, experimentaron importantes reveses académicos y los puntajes de las pruebas disminuyeron. Mientras que en Estados Unidos se podría esperar una pérdida significativa de aprendizaje y reveses socioemocionales, porque algunos estudiantes estuvieron en casa durante más de un año, lo que está surgiendo en Europa es de alguna manera más sorprendente. Los primeros estudios sugieren que incluso los cierres de aulas relativamente cortos fueron perjudiciales.

Per Engzell, investigador del Centro Leverhulme de Ciencias Demográficas de la Universidad de Oxford, dice que las semanas de aprendizaje virtual fueron un desperdicio en términos de aprendizaje académico. "Lo que aprendimos de nuestro estudio es que los niños básicamente no aprendieron nada en casa", dijo Engzell. "Y está claro que esta pérdida de aprendizaje no se ha recuperado por completo, incluso ahora, un año y medio después". Hablando de Bélgica y sobre todo de la región francófona donde yo trabajé como médico residente leemos: “Los maestros informaron que una parte significativa de sus estudiantes no estaban preparados para sus cursos virtuales”.

Qué decir de Panamá, donde tenemos dos años sin clases presenciales. Es evidente que por primera vez en nuestra historia republicana tendremos una generación de estudiantes sin los conocimientos, sin las competencias, sin la capacidad para aprender. Tenemos que regresar a clases presenciales en marzo 2022. ¿Cómo hacerlo? El CDC el 15 de diciembre actualizó sus análisis y recomendaciones para la reapertura segura de las escuelas y colegios. En resumen el CDC dice que la transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas y los colegios depende de las tasas de transmisión locales; los tipos de variantes que circulan; la epidemiología de la COVID-19 entre niños, adolescentes y personal; la cobertura de vacunas para aquellos elegibles y medidas de mitigación para prevenir la transmisión.

Los niños y adolescentes pueden infectarse con SARS-CoV-2, pueden enfermarse con COVID-19 y pueden transmitir el virus a otras personas y tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave o morir de COVID-19.

La evidencia de los estudios realizados principalmente antes de la aprobación de la vacuna para las personas de 12 años de edad y mayores sugiere que la transmisión de personal a personal es más común que la transmisión de estudiantes a personal, de personal a estudiante o de estudiante a estudiante. Los hallazgos de varios estudios sugieren que la transmisión del SARS-CoV-2 entre los estudiantes es relativamente rara, particularmente cuando existen estrategias de prevención. Varios estudios también han concluido que los estudiantes no son las principales fuentes de exposición al SARS-CoV-2 entre los adultos en el entorno escolar.

La guía de los CDC identifica múltiples estrategias de prevención que las escuelas pueden implementar en un enfoque por niveles para promover un aprendizaje y una atención en persona más seguros. Estos incluyen la promoción de la vacunación, el uso constante y correcto de mascarillas, el distanciamiento físico, las pruebas de detección en las escuelas para identificar rápidamente los casos, la mejora de la ventilación, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria, quedarse en casa cuando están enfermos y hacerse la prueba, el rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena y la limpieza de rutina con desinfección bajo ciertas condiciones.

Los estudiantes que han estado expuestos, como contactos cercanos de alguien que da positivo por el virus pueden continuar con el aprendizaje en persona de manera segura si se les hacen pruebas periódicas del virus en la escuela, evitando las cuarentenas disruptivas en el hogar, dijeron el viernes 31 de diciembre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los CDC publicaron dos estudios que muestran la efectividad de lo que se conoce como "prueba para permanecer" (test to stay).

En los últimos días tanto el Washington Post ("Una tarea monumental": las escuelas analizan cómo mantenerse abiertas en medio de un aumento de Omicron”), como el New York Times (“¿Están las escuelas preparadas para la próxima gran oleada?”) y Le Monde (“Vuelta al colegio: el gobierno mantiene el calendario sin cambios. A pesar de los riesgos de repunte de la epidemia de Covid-19 en las escuelas, el Primer Ministro reafirmó, el lunes, su deseo de "santificar la escuela"). Los tres diarios han dado prioridad a la discusión sobre la apertura de las escuelas y colegios. El Primer Ministro francés declaró “"La escuela es lo último en cerrar en una sociedad" Incluso ante el auge de la variante Omicron, el gobierno francés pretende mantener el rumbo: el inicio del año escolar será bien, como estaba previsto, este lunes 3 de enero.

"Permaneceremos en la línea establecida desde el comienzo de la pandemia: cerrar [establecimientos] sólo como último recurso", defendió el primer ministro Jean Castex el lunes 27 de diciembre en una conferencia de prensa. No pospondremos el inicio del año escolar, no cambiaremos las escuelas intermedias y secundarias a remotas”.

Finalmente el British Medical Journal publicó un artículo reciente: “Escuelas: siguen siendo un agujero enorme en la estrategia inglesa frente al covid-19”. Escrito por Christina Pagel y Adam Squires. Ellos escriben “En agosto, uno de nosotros (CP) escribió sobre las escuelas como el gran agujero en la estrategia inglesa frente al covid-19. Esto fue escrito frente a la variante altamente transmisible del delta covid-19. Se identificaron tres fallas: retraso en la vacunación de niños de 12 a 15 años; la falta de medidas de salud pública en las escuelas, como mascarillas y ventilación y la continua alta transmisión comunitaria que deja a las escuelas vulnerables”. Que hay que hacer: Vacunar y garantizar aire limpio que son los cimientos de escuelas más seguras y las otras protecciones ya mencionadas por el CDC.

Es el momento de lograr un gran consenso nacional entre autoridades, educadores y padres de familia para volver a las clases presenciales en marzo próximo manteniendo la bioseguridad de los estudiantes y los docentes. La pandemia viral ha aumentado la desigualdad socio-económica, un componente de la sindemia, y el cierre de las escuelas y colegios, despojará a los pobres del único mecanismo para mitigar o salir de la pobreza, la educación.