Apoya las protestas, pide al pueblo unirse

El pueblo panameño sigue su lucha en las calles, después de más de 10 diez de protestas por el alto costo de la vida y, aunque se han dado reuniones entre los gremios sindicalistas y el gobierno, todavía no se fuma la pipa de la paz.

Aunque muchos panameños se han unido a las manifestaciones, hay quienes están en contra de los cierres de calles, pues muchos se quejan de tener que caminar largos tramos para llegar a sus trabajos y regresar a casa, que están atrapados en el cierre y no tienen qué comer, entre otras quejas que han dejado en redes.

Publicidad

Ante los comentarios en redes, la expresentadora Gaby Gnazzo se tomó su tiempo y le dejó saber a quienes critican los cierres que hay personas que llevan años viviendo de esta manera, por lo que los instó a salir a las calles y unirse a la lucha por bajar el costo de los alimentos, medicamentos, mejorar la educación y el estilo de vida.

“¿Que no tienes comida?, ¿que no tienes gas?, ¿que no hay gasolina?, ¿que se te hace difícil llegar a tu trabajo? Hay gente que lleva años viviendo así, añooos", expresó Gnazzo en su cuenta de Instagram.

Contenido Premium: 0