Aprenda a hacer una medición correcta de su internet

Cuando gozamos del internet, son varios los elementos trabajando para que ese servicio llegue de manera óptima a nuestros hogares, sin embargo, si alguna de esas piezas falla o interfiere, no podremos disfrutarlo como esperábamos.

El panorama anterior se aplica a esta época de pandemia, porque el mundo entero se volcó al teletrabajo y a las clases virtuales, lo que provocó un alto nivel de consumo de internet que sacó a relucir el tema de la velocidad en el servicio y a cuestionar, ¿por qué el internet no iba a la velocidad contratada?

La velocidad contratada es aquella que el proveedor entrega como parte del servicio y que llega al hogar, y la forma más transparente de medirla es con un cable directo al módem, ya que la conexión wifi, que es la que más se utiliza actualmente, es susceptible a variaciones por factores externos, por ende, funciona como referencia, pero la más recomendable es por cable directo.

En el disfrute de esa velocidad de internet influyen una serie de elementos, por lo que se debe conocer primero qué tipo de velocidad se tiene contratada y luego hacer el test de velocidad.

Para poner en práctica lo antes descrito, se debe conectar el equipo directamente al aparato que brinda internet (módem), por medio de un cable de red, para que la prueba sea lo más certera posible, y luego utilizar herramientas como Speedtest de Ookla, la empresa estadounidense de servicios de diagnóstico de internet, que está disponible en speedtest.net y además está como aplicación para iOS, Android, Windows y Mac.

De acuerdo con Ricardo Esteriano, director de Calidad Estratégica en Tigo Panamá, se deben tomar en cuenta otros detalles, por ejemplo: estar conectado por cable al módem de internet con un dispositivo que soporte la velocidad contratada y sin utilizar ninguna otra aplicación al mismo tiempo. Se debe considerar que el equipo con el que se va a realizar la prueba de velocidad debe ser cien por ciento compatible con el módem que se esté usando. Si ambos (dispositivo del cliente y módem) soportan, por ejemplo, 100 Mb, son compatibles, pero si se tiene contratado 350 Mb y el dispositivo no soporta esa cantidad por ser muy antiguo, la velocidad no resultará, pues los dos equipos no son compatibles con la velocidad contratada.

Nuevamente, si se realiza la prueba vía wifi, los resultados pueden verse afectados y no se podrá conocer la velocidad contratada real. Esto es propio de la tecnología wifi para todos los operadores del mundo, de acuerdo con los expertos.

Esteriano explica también que ahora que la casa se ha convertido en oficina o salón de clase, se encuentran con que se consume el servicio en lugares del hogar donde antes no se hacía, por lo que se piensa que el wifi no funciona, pero para mejorar la experiencia se debe contactar al proveedor, es posible que necesite otro dispositivo repetidor de la señal.

Otros detalles importantes durante una prueba de velocidad de internet son la seguridad, que se garantiza usando una contraseña de wifi, y las interferencias de otros dispositivos de vecinos o equipos como microondas.

José Quintero, director sénior del Laboratorio de Innovación de Liberty Latin America, concuerda en que muchos factores inciden en que la velocidad no se cumpla en las residencias, uno de ellos es también el nivel de potencia, que varía de acuerdo a la cantidad de objetos que obstruyen la línea de vista y la cantidad de paredes en la residencia, que deben atravesar las señales inalámbricas en los hogares.

Alex Neuman, consultor de tecnologías de Información y Comunicación (TICs) recuerda además que aún se utilizan cables de cobre, susceptibles no solo a vandalismo, por su contenido metálico, sino a interferencias por campos electromagnéticos, electricidad y otros cables de cobre. Aunque, de acuerdo con proveedores consultados, el uso de fibra óptica también tiene sus riesgos, pues no evita que se corte también por vandalismo o roedores.

Por lo tanto, son diversos los factores que determinan la cifra final de una prueba o test de velocidad. Evidentemente, no siempre se mostrarán las cifras máximas que promete el operador, ya que esas cifras se han obtenido en condiciones óptimas, o lo que es lo mismo: conectados por un cable a un metro de distancia del router o módem. Entonces, ¿son fiables los test de velocidad? Siempre y cuando se tenga en cuenta los aspectos que pueden modificar el resultado final, sí.

De acuerdo con datos difundidos, Panamá ocupa el segundo lugar con el internet residencial más rápido en Latinoamérica, luego de Chile, según el SpeedTestGlobal Index de Ookla. La marca Cable Onda de la compañía Tigo Panamá recibió el primer lugar en el país en los premios SpeedtestAwards 2020.

Asesoramiento

Los conocedores en el tema recomiendan buscar asesoramiento primero con su proveedor y evitar hacer cambios que no han sido recomendados que pueden afectar el servicio, además, sugieren no caer en métodos caseros para lograr “efectividad”.

"La realidad, como idóneo, es que no necesariamente todo lo que aparece en videos es cien por ciento cierto. Hay situaciones en las que si vives en un lugar donde hay mucha gente, si le pones papel aluminio a las antenas, no te va a ayudar. Lo ideal es que el proveedor o alguien idóneo haga el análisis, porque es un trabajo que queda, es importante que el cliente explique cómo utiliza el internet para cubrir sus necesidades, eso nos da información adicional", explica Esteriano.

Dato

