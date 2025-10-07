Aprueba subsidio de B/.56.4 millones para estabilizar tarifa de luz

El Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones clave para inyectar un total de B/.56,365,761.18 a los fondos de estabilización tarifaria, con el objetivo de mantener inalterados los precios de la energía eléctrica para una porción significativa de los consumidores durante el primer semestre de 2025.

La decisión representa un nuevo compromiso financiero del Tesoro Nacional para evitar un alza en las facturas de la luz.

Fondo de Estabilización Tarifaria (FET): El Mayor Aporte

Mediante la Resolución N°117-25, el Gabinete autorizó un aporte de B/.37,960,861.54 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Objetivo: Compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos aplicados a clientes cuyo consumo no excede los 300 kilovatios (KWh) , cubriendo el periodo de enero a junio de 2025.

Compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos aplicados a clientes cuyo consumo no excede los , cubriendo el periodo de enero a junio de 2025. Procedimiento: El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) queda autorizado para gestionar y transferir estos recursos a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. ( Etesa ), que actúa como Fiduciario del FET.

El Ministerio de Economía y Finanzas ( ) queda autorizado para gestionar y transferir estos recursos a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. ( ), que actúa como Fiduciario del FET. Función del FET: Este fideicomiso busca estabilizar los precios de la energía a clientes de bajo consumo, garantizando que los fondos sean traspasados en su totalidad a los consumidores finales.

Fondo Tarifario de Occidente (FTO) Recibe B/.18.4Millones

Adicionalmente, el Gabinete emitió la Resolución N°118-25, la cual aprueba una transferencia de B/.18,404,899.64 al Fondo Tarifario de Occidente (FTO).

Beneficiario: El aporte está dirigido a compensar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. ( Edechi ) por los beneficios aplicados a sus clientes finales en la región occidental, incluyendo áreas como Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y zonas aledañas.

El aporte está dirigido a compensar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. ( ) por los beneficios aplicados a sus clientes finales en la región occidental, incluyendo áreas como Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y zonas aledañas. Vigencia: Este monto cubrirá los descuentos otorgados durante el mismo lapso, de enero a junio de 2025.

Este monto cubrirá los descuentos otorgados durante el mismo lapso, de enero a junio de 2025. Marco Legal: La medida se enmarca en el esquema adoptado originalmente mediante la Resolución de Gabinete N°60 de 23 de junio de 2015.

Ambas resoluciones confirman la estrategia del gobierno de utilizar el subsidio directo del Tesoro Nacional como principal herramienta para la estabilidad tarifaria, impactando tanto a los consumidores de la red nacional como a los de la zona de concesión de Edechi.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) será notificada de la fecha efectiva de las transacciones.