Nacional - 19/11/25 - 12:00 AM

Aprueban contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 del Metro

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la resolución N. 136-25, que autoriza al Metro de Panamá S.A. la contratación, mediante procedimiento excepcional, del Consorcio PM Extensión Línea 1 (conformado por Nippon Koei Lac, Inc., Systra y Nippon Koei Co., Ltd.) para brindar servicios de gerencia del proyecto.

El consorcio también deberá coordinar las interfaces y asistencia técnica para la extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaíta. Así como la finalización del contrato de obra civil y contratos.

La contratación, según la resolución, se extendrá por un período de veintidós (22) meses, que comprenden del 01 de junio de 2024 al 31 de marzo de 2026, por un monto de $3,543,846.98 millones.

El Metro de Panamá afirma que el consorcio que brinda los servicios de gerencia en la actualidad tiene el pleno conocimiento del proyecto, conoce la metodología de los procesos implementados, dispone de los recursos adecuados, cuenta con los profesionales idóneos y está en disposición de ejecutar los servicios de gerencia que se requieren para gestionar y supervisar las actividades de construcción en proceso.

Te puede interesar

Mides excluye de ‘120 a los 65’ a personas con permiso de taxi

Mides excluye de ‘120 a los 65’ a personas con permiso de taxi

 Noviembre 19, 2025
Meduca utilizará plataforma para ‘hacerle justicia a los docentes’ en el proceso de nombramiento

Meduca utilizará plataforma para ‘hacerle justicia a los docentes’ en el proceso de nombramiento

 Noviembre 19, 2025
Aprueban contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 del Metro

Aprueban contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 del Metro

 Noviembre 19, 2025
Llegaron los primeros arbolitos al país desde Canadá y EE.UU.

Llegaron los primeros arbolitos al país desde Canadá y EE.UU.

 Noviembre 19, 2025
Panamá e India firman memorandos para impulsar tecnología y obras comunitarias

Panamá e India firman memorandos para impulsar tecnología y obras comunitarias

 Noviembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales