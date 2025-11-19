Aprueban contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 del Metro

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la resolución N. 136-25, que autoriza al Metro de Panamá S.A. la contratación, mediante procedimiento excepcional, del Consorcio PM Extensión Línea 1 (conformado por Nippon Koei Lac, Inc., Systra y Nippon Koei Co., Ltd.) para brindar servicios de gerencia del proyecto.

El consorcio también deberá coordinar las interfaces y asistencia técnica para la extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaíta. Así como la finalización del contrato de obra civil y contratos.

La contratación, según la resolución, se extendrá por un período de veintidós (22) meses, que comprenden del 01 de junio de 2024 al 31 de marzo de 2026, por un monto de $3,543,846.98 millones.

El Metro de Panamá afirma que el consorcio que brinda los servicios de gerencia en la actualidad tiene el pleno conocimiento del proyecto, conoce la metodología de los procesos implementados, dispone de los recursos adecuados, cuenta con los profesionales idóneos y está en disposición de ejecutar los servicios de gerencia que se requieren para gestionar y supervisar las actividades de construcción en proceso.