Aprueban fondos para el pago de los programas del Mides

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles un traslado de partida por $27.8 millones de dólares al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Esta partida será para realizar el cuarto y último pago de los programas de transferencia monetaria condicionada de este año.

“La solicitud de recursos adicionales responde a una necesidad que mantenemos desde el principio de año”, dijo la ministra Beatriz Carles.

Además, destacó que el dinero es vital para cumplir con los compromisos con las familias necesitadas.

Los pagos se realizarán primero, del 17 al 20 de noviembre, a través de la tarjeta Clave Social y luego del 1 al 5 de diciembre, en áreas comarcales y de difícil acceso.