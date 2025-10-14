Aprueban proyecto APP para rehabilitar las vías del Oeste

El ente rector del Régimen de Asociación Público-Privada (APP) aprobó ayer el Informe Técnico Inicial del proyecto “Rehabilitación, mejora y mantenimiento por estándares de desempeño de la vía Centenario y la Autopista Arraiján-La Chorrera”, presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Durante una sesión extraordinaria, Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, destacó que este proyecto representa un paso clave en la transformación de la infraestructura vial del país, especialmente para mejorar la movilidad en el sector Oeste.

“Con esto estamos muy claros en lo que cuesta rescatar obras abandonadas”, señaló el ministro Orillac.

Según las proyecciones, el tráfico promedio diario aumentará de 41,000 vehículos en 2022 a más de 112,000 en 2040.

Además, más de 100 mil personas que se movilizan diariamente entre la ciudad de Panamá y el sector oeste se beneficiarán.

La reunión contó con la presencia de los ministros de Obras Públicas, José Luis Andrade; y de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el vicecanciller, Carlos Hoyos; el contralor general, Anel Flores; y la secretaria de la Asociación Público-Privada, Ana Julia Carreira, quienes respaldaron la aprobación del informe.