Aprueban proyecto para salir de listas negras, abogados cuestionan lo aprobado

Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 624, que adecúa seis legislaciones en materia de transparencia fiscal internacional, avalado para frenar la cuenta regresiva que podría incluir a Panamá en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

La norma, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del territorio y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, representa de acuerdo con los sectores del gobierno, un documento de confirmación de las autoridades panameñas de fiel cumplimiento de los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.

Los diputados alegan que la legislación anticipa acciones frente al plazo de febrero de 2022, que estableció el GAFI.

El ministro Héctor Alexander, titular del MEF, aseguró la voluntad de esta administración para avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes y en los últimos 12 meses se ha logrado efectividad en 7 de las 15 acciones comprometidas. Quedan por cumplir 8 acciones que requerirán celeridad en su ejecución.

El Proyecto de Ley 624 garantiza un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del país, adecuar el acceso apropiado a la información del beneficiario final de personas jurídicas, y la obligación de monitoreo de las actividades de las personas jurídicas.

“Estamos en una cruzada para salir de las listas. Vamos a hacer el trabajo bien, porque no se trata solo de salir, sino de no volver a entrar en el grupo de países no cumplidores. Una débil transparencia fiscal pone en riesgo la reputación del país”, apuntó Alexander.

El proyecto propone que las personas jurídicas estarán obligadas a proporcionar anualmente al agente residente al 30 de abril, los registros contables y documentación de respaldo o la copia de los registros contables y documentación de respaldo relativos al periodo fiscal que haya culminado el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

El agente residente está obligado a mantener copia de los certificados de acciones y registro de accionistas de aquellas sociedades anónimas para las que actúe como tal en sus oficinas dentro de Panamá.

La persona jurídica cuyos registros contables y documentación de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, dentro o fuera de Panamá, deberán informar el nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen.

El agente residente deberá entregar a la Dirección General de Ingresos una declaración jurada, anualmente, al 15 de julio, que contenga una lista de las personas jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente y la autoridad competente podrá requerir al agente residente los registros contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, en cualquier momento.

Mulino: acabaron con el sistema

El exministro de Seguridad y excanciller, José Raúl Mulino advirtió que ese proyecto 624, al menos lo que respecta a Agentes Residentes de sociedades anónimas, "será una ley imposible de cumplir y por $200-300 al año menos. Quizás saldremos de listas, pero acabaron con el sistema irreflexivamente, porque las sanciones son impagables".

Según Mulino, son tantos los requisitos que será muy difícil cumplir y será riesgoso servir como Agente Residente al tenor de esta ley que complace, con apoyo de panameños, a los que lograron imponerse irracionalmente.

Fulo Linares: no vamos a salir de ninguna lista

En tanto, el abogado y expresidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares destacó que la argumentación para aprobar el proyecto, era para ser excluidos de las listas discriminatorias, pero sin querer sonar aguafiestas: no vamos a salir de ninguna lista.