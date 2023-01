Arap aplicó más de $3.3 millones en multas contra la pesca ilegal

La administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Flor Torrijos, informó ayer que durante el año 2022 se detectaron en el país unos 140 casos de pesca ilegal, reforzando el compromiso de Panamá para contrarrestar este delito.

Torrijos que comprando las estadísticas los casos detectados y sancionados por pesca ilegal se triplicaron en comparación con el año 2021, cuando se registraron unos 58 casos de pesca ilegal.

Frente a los casos reportados el año pasado de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), Panamá a través de la Arap aplicó sanciones por 3.3 millones de dólares, de las cuales un 75% ya han sido cobradas, precisó Torrijos durante una entrevista televisada.

“Panamá está con una meta de erradicar la pesca ilegal y promover la pesca y el consumo responsable, vamos a tener la auditoria este año nuevamente para el mes de marzo”, manifestó la administradora de Arap.

Dijo que la Arap está enfocado en promover el consumo y la pesca responsable, y para ello se cuenta con nuevas herramientas tecnológicas y recursos económicos debido a la importancia que tiene la actividad pesquera en Panamá.

En 2022, Panamá exportó 108 millones de dólares en productos del mar, lo que representó un aumento del 18% en comparación con el 2021 cuando fue de 91 millones de dólares.

Flor dijo que estas cifras cobran relevancia cuando se conoce que más de 35 mil familias que viven de la pesca a nivel nacional. “No es solo esa persona que se monta en una embarcación y sale pescar, sino que están las que laboran en las plantas procesadoras, cuya mayoría son mujeres y en lugares de difícil acceso para trabajo en Aguadulce, Chiriquí y otros lugares”, indicó Torrijos.

Agregó que parte de la eficacia que ha logrado la Arap en el combate a la pesca ilegal también se suma la transparencia que le ha dado el gobierno a este tema.

Torrijos dijo que actualmente el Centro de Vigilancia Pesquera funciona 24 horas al día, siete días a la semana, con 24 analistas. “Podemos ver toda la flota que tiene bandera panameña y está pescando internacionalmente, las cuales son alrededor de 280 embarcaciones y localmente tenemos 4,000 mil embarcaciones de pesca nacional, de las cuales 210 son industriales y el resto artesanales”, agregó.

