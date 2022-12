ARAP sanciona barco Mn Qian Yuan

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) encargada de asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyes y políticas nacionales de pesca y acuicultura, ha tomado contundentes acciones legales, administrativas e internacionales en contra de la embarcación del propietario chino: Mn Qian Yuan. Esto por desobedecer instrucciones del Estado, que incluye la pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR), indicó la administradora de ARAP, Flor Torrijos.



Informó que la citada embarcación se encuentra involucrada en procesos legales ante diversas instituciones públicas, incluyendo la propuesta de la embarcación para la lista de pesca INDNR, en virtud de los procesos administrativos sancionatorios que se le han formulado ante esta Autoridad. Cabe destacar que en conjunto con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en específico la Dirección General de Gente de Mar, se inició un proceso administrativo al capitán de la Mn Qian Yuan, a fin de ser ingresado en la lista de infractores y la aplicación de las sanciones correspondientes, por faltas flagrante a las leyes nacionales de la República de Panamá, y especial contra la Ley Nº 204 de 18 de marzo de 2021, que regula las actividades de la pesca, acuicultura, actividades conexas y las relativas a la pesca.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ



Torrijos anunció que la ARAP, a través de su equipo legal, y de acuerdo a los protocolos correspondientes en esta materia y en apego a las normas y leyes nacionales e internacionales, procederá a enviar carta, dirigida a la autoridad o país al que pertenecen los propietarios de la embarcación infractora, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y donde se encuentre registrada la empresa propietaria de la nave.



Frente a estas circunstancias, la ARAP busca generar una alerta roja de manera que no solamente se le dé a la embarcación Mn Qian Yuan un enfoque de pesca ilegal, sino también criminal al incumplir no sólo las leyes panameñas, sino también las internacionales.



Con sus pruebas, la ARAP se mantendrá firme al sustentar que la embarcación china sigue sin reportar el Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS), sin reportar tampoco el AIS (Sistema de Identificación Automática), sostuvo Torrijos.Sin embargo, la embarcación está siendo monitoreada diariamente en las plataformas de seguimiento pesquero con las que cuenta la ARAP.



El gobierno de Panamá, representado por la ARAP, no dudará en aplicar la misma medida a cualquier embarcación que sea detectada realizando actividades de pesca ilegal, toda vez que este es un elemento vital de la política establecida por el gobierno de cero tolerancia contra este flagelo y como prioritario en la auditoría que prevé realizar a Panamá en marzo del próximo año la Unión Europea, donde quede demostrado que la institución ha agotado todos los recursos que están a su alcance como país en contra de la embarcación sancionada, dijo Torrijos.

Señaló que estas acciones demuestran la seriedad y firmeza con la que esta administración atiende el problema de la pesca INDNR, de la mano con el compromiso de responsabilizar y sancionar severamente a los perpetradores involucrados en estas actividades.

Contenido Premium: 0