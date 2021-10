Araúz: nunca se han aprobado 100% de reformas electorales

El presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz aclaró que aunque no se aprueben el 100% las reformas electorales presentadas a la Asamblea Nacional, no se puede desmeritar la labor desarrollada con la Asamblea Nacional para lograr acuerdos y exclamar que no ha servido para nada todo el esfuerzo.

Al rendir un informe sobre el proyecto aprobado en primer debate, Araúz detalló que desde 1990 se han aprobado las reformas propuestas por el Tribunal Electoral (TE) en un 85% o 90%... pero en ninguna democracia moderna y en un estado de Derecho, se aprueba el 100% de los proyectos que se someten al legislativo.

El informe presentado por las autoridades electorales destaca que se identificaron retrocesos, se dejó sin efecto rechazos a propuestas presentadas por el TE y modificaciones que contravienen el Código Electoral o fallos de la Corte Suprema de Justicia.

La única propuesta calificada como retroceso por el TE y que fue aprobada por los diputados es una referente al régimen interno de los partidos que es permitir la elección anticipada de los integrantes de los organismos partidarios, antes del vencimiento de su periodo estatutario.

Pero la propuesta clave no aprobada fue la que busca modificar el artículo 403 del Código Electoral para que a los partidos o listas de libre postulación que se le hayan asignado curules por cociente o medio cociente, se le resten los votos utilizados para la adjudicación de curules por residuo.

Una vez hecha la deducción indicada a las curules que quedaron por asignar, se repartirán una por partido o lista de libre postulación en orden descendente de votos. La curul que se asigna por residuo, le corresponderá al candidato más votado de la lista, sumándole los votos obtenidos en los partidos aliados en función de la R.

Esta propuesta viene desde la reforma de 1993, pero nunca han sido aprobadas por la Asamblea Nacional..

Los diputados también rechazarin a propuesta de eliminar el fuero penal electoral y se mantiene, pero se logró reducir significativamente la vigencia del mismo, al limitarlo solo a los periodos de campaña, ya sea de primarias o de las elecciones generales, y hasta el día después en que quede en firme la proclamación del cargo en el cual participó el candidato.

Sin embargo, el magistrado Heriberto Araúz rechazó que el fuero penal electoral sea herramienta de impunidad en Panamá, ya que en el 99% de las 1,800 peticiones que desde 1990 ha realizado el Ministerio Público, se han levantado.

En el primer debate también se rechazó la propuesta de eliminar primarias para los partidos políticos con menos de 100,000 adherentes y que si insisten en tenerlas, deberán cubrir el costo al TE.

Además se rechazó el elevar la asignación a la libre postulación de 3.5 % a 15 %, y se mantuvo como está. El TE propuso el 15 % con base en el siguiente sustento: 1. Es el % de ciudadanos que, en la última elección apoyaron a los candidatos por libre postulación, con relación al Padrón Electoral; 2. Es el % de candidatos que fueron postulados en la última elección y 3. Es el % promedio de votos recibidos en la elección pasada, por parte de todos los candidatos por libre postulación

En la conferencia de prensa sobre el informe de las reformas, el presidente del Tribunal Electoral también aclaró que temas como la 2da. vuelta, la no reelección de diputados y prohibir las candidaturas a múltiples cargos de elección, no corresponden a la ley electoral, sino que deben ser abordadas por una reforma constitucional.

El Código Electoral no se puede reformar violando la Carta Magna, exclamó Araúz.

Araúz expresó que el Tribunal Electoral seguirá insistiendo ante el pleno de la Asamblea Nacional, en el segundo debate, y dentro de un clima de respeto y debate de altura, en la necesidad y conveniencia para la sociedad, nuestro sistema electoral y la democracia, de seguir conversando sobre aquellos temas en los cuales todavía no hay consenso.