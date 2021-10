Archivan querella por el rifa time de "Nito"

Tres querellas y dos denuncias penales, dos de ellas contra el mandatario Laurentino Cortizo, fueron archivadas ayer por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, por "falta de elementos" .

Una de las denuncias surgió por las declaraciones de Cortizo en diciembre de 2020, donde dijo en un acto en el Hospital del Niño, que si "en algún momento llego a salir positivo (por Covid-19), de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa... A mi me gusta salir, ver la gente, hablarle”.

Según el abogado Abdiel González, Cortizp “incitaba a la población civil a violar el artículo 183″ de la Constitución que establece que uno de sus deberes es mantener el orden público.

Además se archivó una denuncia penal y dos querellas penales contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha.

También se archivó una querella penal contra el magistrado Hernán De León.