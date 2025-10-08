Nacional - 08/10/25 - 12:00 AM

Arranca formalmente auditoría a la mina

El contrato entre el Ministerio de Ambiente y la empresa SGS Panamá Control Services Inc., correspondiente al servicio de Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, ya se refrendó, tras completarse la fase preparatoria. Con ello MiAmbiente da inicio formal al proceso.

De acuerdo con MiAmbiente, la auditoría será un proceso técnico y exhaustivo que abarcará todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III.

Según Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAmbiente, todos estos compromisos serán verificados dentro de este proceso de auditoría integral, que permitirá evaluar, con base en evidencia, cómo ha sido el nivel de cumplimiento a lo largo del tiempo en cada una de las fases del proyecto.

"Con esta auditoría integral podremos verificar el cumplimiento o no de cada uno de los aspectos que involucra el proyecto Mina de Cobre Panamá, tanto ambientales, legales, tributarios como sociales, a fin de poder confirmar si se cumplieron de acuerdo con los estándares de la normativa panameña", indicó Jaén.

El periodo de ejecución de la auditoría será de seis (6) meses, contados a partir de la orden de proceder registrada en el sistema PanamáCompras. La vigencia total del contrato es de ocho (8) meses, los cuales incluyen seis meses de ejecución y dos meses destinados a la etapa de liquidación.

El proceso se enfocará en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes correspondientes a la fase de construcción y 10 informes del periodo de operación de la mina.

