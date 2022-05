Arzobispo: dejen de estar revelando su vida en Twitter e Instagram

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa pidió a los ciudadanos a no acostumbrarse a las desapariciones de las mujeres y tener solidaridad frente a estos hechos.

"No nos podemos acostumbrar. Una sola mujer que desaparezca tiene que poner en alerta todas las alarmas. El gran problema nuestro es: solo cuando me toca a mí, entonces reaccionamos. Tenemos que ser solidarios", manifestó Monseñor.

Ulloa expresó confianza en las investigaciones que se están realizando. "Dios quiera y al final se nos diga todo de esta ola en los últimos meses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el origen?", señaló.

El prelado también recomendó a la ciudadanía a ser garantes de la seguridad del otro y ser más cautos a la hora de divulgar información privada en las redes sociales.

A través de los medios digitales andamos diciendo estoy en tal lado, estoy comiendo esto. Tenemos que tener cuidando con Twitter e Instagram. Nadie tiene que saber dónde yo voy. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos", aseveró.

"Los auténticos discípulos de Jesús perdonan al que hiere"

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa destacó ayer que la señal de que somos amigos de Jesús, no es andar con una cruz enorme colgando del pecho, sino en defender la justicia y no apoyar al abusador; acompaño al que sufre soledad, y no me quedo callado ante el mal.

Durante la homilía en el colegio Elena Chávez de Pinate , en el marco del Candlelight 2022 por los fallecidos de VIH-SIDA, el monseñor dijo que la señal de que somos auténticos discípulos, es consolar al triste, visitar al preso y al enfermo, y perdonar al que nos hiere.

El prelado también advirtió que una tentación que contamina el amor, es querer poseer al otro…querer ser dueño del prójimo. Nada de querer ser dueño de nadie, sino servidor del otro, añadió.

