Arzobispo: no den tantas vueltas, Cardenal: escuchen y hablen menos

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa pidió a los partícipes del diálogo no dar tantas vueltas y dar respuestas...vamos dando tantas vueltas y preguntas, cuando el pueblo necesita respuestas concretas.

Por su parte, el cardenal José Luis Lacunza apeló a la sensatez y a escucharnos. El prelado recordó la frase del filósofo Zenón de Citio: ¡Tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para oír más y hablar menos!

Lacunza dijo que a veces no le hacemos caso a los filósofos: usamos mucho la boca y poco el oído, no nos escuchamos solo para rebatir y no para entender lo que otro dice. La verdad verdad no es patrimonio de ninguno... tenemos pedacitos de verdad.

Mientras que Saúl Méndez advirtió que los empresarios no van a dictar normas a la mesa del diálogo y denunció que están presionando a los facilitadores, cuando en parte son responsables de lo que enfrenta hoy el país.

