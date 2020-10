Arzobispo pide respeto para la Iglesia a usuarios de redes sociales

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa llamó al respeto ante los insultos y difamación hacia la Iglesia Católica en las redes sociales.

"En los últimos días en las redes sociales, la Iglesia Católica ha sido precisamente objeto de toda clase de insultos, difamaciones de sus detractores, documentados desde la ignorancia", expresó Ulloa, en una homilía en la parroquia Santa Eduvigis, en Betania.

El prelado hizo una reflexión en torno a una de las expresiones más repetidas y más tergiversadas: "darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la cual es tergiversada, porque igual que hacían los fariseos con la ley y con los ritos, muchas veces nosotros los cristianos forzamos la palabra de Dios para que esta diga lo que a nosotros nos interesa".

Ulloa manifestó que, "el evangelio nos recuerda que hay escuchar siempre la palabra de Dios por encima de cualquier otro interés".

Monseñor también dijo que embriagados por el torbellino de las libertades y de los nuevos descubrimiento, los seres humanos en nuestros tiempos se consideran que son capaces de descubrir por sí mismos los caminos de la vida y la felicidad y se puede prescindir de Dios y por eso nos instalamos en nuestro orgullo, en la autosuficiencia y dejamos a nuestro Dios fuera de nuestras vidas.

Hay gente que nos les basta con sacar a Dios de sus vidas, si no que quieren que los creyentes abandonen y renuncien a los principios para darle paso a los falsos derechos, a esa falsa modernidad e ideología que al final de cuenta fomentan la destrucción de la humanidad, sostuvo el guía de los católicos.

José Domingo Ulloa señaló que no dar a Dios lo que es de Dios, significa que llevemos un estilo de vida tan acelerado, con la agenda atiborrada, que nos falte tiempo para estar con la familia, comer juntos, tener una conversación tranquila o encontrar tiempo o espacios de silencio para la oración, la meditación y la lectura reflexiva.

Cuestionó que encontramos tiempo para estar enganchados a las redes sociales, o dejar pasar las horas de manera inconsciente y con poco sentido, pero seguramente si le diéramos más importancia a los valores, tendríamos una sociedad mucho más humana".

"Dar a Dios lo que es de Dios, significa que el primero de los 10 Mandamientos que implica que como cristianos debo ser un ciudadano ejemplar, que cumple su responsabilidad, que colabora activamente con la construcción de la sociedad humana, que respeta las leyes y cumple puntualmente sus obligaciones tributarias, paga sus impuestos fielmente, y por eso tiene el deber y el derecho de exigir y conocer transparentemente en qué se invierten los bienes del Estado".

Monseñor Ulloa también hizo referencia a la respuesta de Jesús a los maestros de la Ley hablando en nuestro idioma del Siglo XXI. "Como sabemos Facebook tiene 2,500 millones de usuarios, 2,500 millones de personas en el mundo que buscan desesperadamente que alguien le ponga un like.

"Ojalá no busquemos más likes del que nos da el Señor, y tú lo sabes, porque el solo hecho de ser humano ya tiene el like de Dios, no te olvides que a Dios le gustas mucho y te pone siempre tu ganchito", expresó.