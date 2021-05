Asamblea en el ojo de la tormenta por vacunación

La Asamblea Nacional volvió a estar en el ojo de la tormenta por la aplicación de dosis de vacunas contra el Covid-19 para funcionarios de este órgano del Estado, entre ellos diputados, mientras pacientes con enfermedades crónicas aún esperan.

La vacunación disfrazada de jornada de fumigación y limpieza fue descubierta, a pesar que personal de seguridad de la Asamblea Nacional impidió el acceso a periodistas y camarógrafos de distintos medios de comunicación con esta argumentación.

La Asamblea Nacional a través de su cuenta de Twitter alegó luego que el Ministerio de Salud había destinado 500 dosis de vacuna para el personal esencial que labora en pandemia, “tal y como ha sido realizado en los otros dos Órganos del Estado”.

El diputado independiente Gabriel Silva, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que ni él ni su equipo participa en la vacunación en la Asamblea.

“La aplicación de toda vacuna debe ser pública y transparente. Hay un proceso establecido por el Minsa y hay que seguirlo. Nefasto también que no se le dé acceso a los medios, porque supuestamente están fumigando”, expresó.

El diputado independiente, Edison Broce calificó como una falta de respeto e insensatez saltarse las etapas del proceso de vacunación para beneficio de algunos diputados.

“Nadie de mi despacho participará en esa vacunación. Desde el día 1 renunciamos a los privilegios y esta no será la excepción”, señaló el diputado Broce.

Por su parte la diputada Mayín Correa también aclaró que ni su personal ni ella apoya ni participa en la vacunación que hace la Asamblea Nacional, en abierta violación al cronograma establecido.

En cambio, la diputada del Prd, kayra Harding, en su cuenta de Instagram posteó una imagen precisamente cuando le aplicaban la dosis de vacuna contra el Covid-1, con el siguiente texto, “Hoy correspondió a la @asampleapa la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Doy gracias a Dios que nos ha cuidado frente a esta pandemia y gracias a las medidas de bioseguridad nos enfrentamos al virus por 14 meses, porque nunca paramos de trabajar. No bajemos la guardia”.

Posteriormente el diputado del PRD y presidente de la comisión de Salud, Víctor Castillo afirmó que solicitó a las autoridades de salud la vacunación para los funcionarios incluyendo a diputados, ya que hay gran cantidad que son adultos mayores, padecen de enfermedades crónicas y no ha parado de trabajar.

“Fueron 500 dosis que está manejando la Asamblea para ese personal, para toda la Asamblea en general, no específicamente un sector, sino a ese grupo de personas que están en riesgo constante y que la Asamblea es la casa de la Democracia”, señaló.

Si hay un diputado con un antecedente de enfermedad crónica tiene que ser vacunado, hay un gran número de colaboradores que son adultos mayores, que tiene enfermedades crónicas, y que inclusive jóvenes que tienen enfermedades crónicas y entran en ese grupo, detalló.

El diputado Castillo indicó que ya muchos de los diputados fueron vacunados porque son de riesgos, pero que la gran mayoría de los que están vacunados son empleados de la Asamblea Nacional, como administrativos, choferes que tienen contacto con pasajeros.

“Si ustedes quieren buscar algún tipo de morbo, búsquelo en otro lado, búsquelo en otro lado, aquí no está. Aquí lo importante es que están buscando la vacunación a los colaboradores de la Asamblea Nacional en general”, respondió a los periodistas que cuestionaban la restricción del paso a la Asamblea.

Por los cuestionamientos, ya que a los pacientes con enfermedades crónicas aún no han recibido la dosis de vacuna, el diputado dijo, ¿“los que trabajan aquí de qué país son?, ¿no son panameños también? Y la población en riesgo está aquí, está afuera en la calle, está en los ministerios, en todas partes y la población no puede ser excluyente, es en todos lados, sabiendo que la institución tiene gran cantidad de funcionarios que tienen enfermedades crónicas y esta Asamblea no ha dejado de trabajar”

Castillo además desmintió a los diputados independientes que alegan que no tenían conocimiento de esta jornada de vacunación, “se les dio aviso a todos los colaboradores de la Asamblea a todos les envió un correo, inclusive el día de ayer para que fueran vacunados el día de hoy”.

Por otra parte, la viceministra de Salud, Ivette Berrio reaccionó y afirmó no conozco eso, acabo de verlo, me da mucha pena comentar algo que no domino. No puedo comentar algo que no conozco”.

Mientras que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre manifestó que no han autorizado vacunas para la Asamblea Nacional, pero que van a investigar realmente la decisión.

“Hay un Centro de Operaciones de Vacuna, tenemos que verificar dónde, cómo y cuándo se tomó la decisión. Ya pedí que investigaran”.

El ministro Sucre agregó que se ha ido vacunando según el esquema de vacunación a los mayores de 60 años en los otros órganos del Estado.