Asamblea retira aumento de topes de campañas de $10 a $20 millones

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el primer bloque de 75 artículos del proyecto de ley que reforma el Código Electoral que incluye 323 reformas.

La propuesta que permitía a personas naturales y jurídicas condenadas ser donantes de campañas políticas, y la que aumentaba los topes de campaña para presidente y otros cargos de elección popular, fueron retiradas.

Publicidad

La propuesta inicial indicaba que las donaciones oprovenientes de personas naturales o jurídicas que al momento de la donación sean contratistas o concesionarios de servicios públicos de cualquiera entidad del sector público, quedan prohibidas, así como la de cualquier empresa perteneciente al grupo económico de un contratista o concesionario del sector público, al igual que los aportes económicos de condenados con sentencia ejecutoriada, por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos y terrorismo.

Otra propuesta presentada por un grupo de diputados para aumentar de $10 millones a $20 millones el tope de campaña para el cargo de presidente de la República, y de $300 mil a $500 mil para diputado, también fue eliminada.

Los artículos del 1 al 75, incluye temas como el voto en el extranjero, cambio de residencia, impugnaciones al Padrón Electoral, financiamiento público pre y poselectoral, así como los topes e ingresos de gastos para las nóminas de cada cargo.

El diputado Juan Diego Vásquez advirtió que las propuestas presentadas por diputados del PRD, permitían la entrada de narcotraficantes a financiar campañas políticas, a corruptos, públicos y privados.

“Si yo soy un narcotraficante, me meten preso, cumplo dos años, o como cuando el juez se equivoca porque vio el número mal yo salgo a la calle, porque hemos tenido capos en la calle que han agarrado en los malls en las altas clases, ah no pero no está condenado, es buena persona...le doy $2 millones a quien sea, ¿estamos de acuerdo que criminales condenados donen?”, preguntó.

El diputado panameñista, Luis Ernesto Carles, pidió no cometer el error de permitir donaciones de gente condenada.

Por su parte el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, indicó que no puede estar de acuerdo con los dobles discursos de algunos de sus compañeros que cuando estuvieron en gobierno opinaban de una forma, y cuando están ahora en oposición opinan otra cosa.

Hay panameñistas que ahora dicen ser independientes reciclados, cuestionó Robinson.

Los colegas independientes simplemente se basan en tratar de manipular la opinión y de decir que nosotros estamos permitiendo que los narcotraficantes, que los maleantes, que los condenados pudieran donar, cosa que no es cierta, sostuvo.

Para el diputado Robinson, en este país no podemos seguir llamando a todo mundo ladrones, maleantes, y que, si alguien ha sido condenado y ha pagado su pena por cualquier situación, también debería tener una oportunidad.

“A veces me río cuando hablan de la iglesia para conveniencia propia, pero no por lo que dice la biblia, y la Biblia dice expresamente que hay que perdonar...pero aquí se condena a morir a los que cometieron un delito, pero hablan que son católicos, religioso

El magistrado Heriberto Arauz cuestionó la eliminación de algunos artículos que afectan el tema de la libre postulación, en cuanto a una distribución más equitativa del financiamiento público entre partidos políticos y libre postulación, y la aprobación de artículos nuevos que ni siquiera les hicieron llegar para saber qué estaban aprobando.

“Como Tribunal Electoral nos preocupa, nos urge que este proyecto se apruebe, pero ese avance no puede ir en detrimento de las mejoras que hubo al Sistema Electoral Panameño en la última reforma de la Ley 29 del 2017, y nos oponemos a cualquier retroceso que se apruebe en esta Comisión”, expresó.

El diputado Benicio Robinson, aclaró que el artículo de financiamiento no se estaba modificando, sino que tenía que ver con las donaciones.

Dijo que la propuesta de poner $10 millones en las elecciones pasadas fue un ensayo que se hizo, y en lugar de hacer el ensayo, ahora le bajaban a $7.5 millones. Que me expliquen si un candidato con $7.5 millones de dólares puede llevar unas elecciones nacionales, pero hablar y decir que lo que se estaba era aumentando los financiamiento público, es mentirle al pueblo panameño”.