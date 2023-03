Asegura que Dios le regaló a la mejor compañera de vida

Luis Lee, mejor conocido como DJ Luiggi, compartió una fotografía de Kathy Phillips, revelando que una vez alguién le preguntó que cómo podía esta con su pareja 24/7, porque tenía que verla en el trabajo, eventos, reuniones familiares y todavía en la casa, asegurándole que se aburriría en poco tiempo.

La historia ha sido otra, y según Luiggi, como le respondió a esa persona, no se ha aburrido y está complicado que lo haga, porque Dios le regaló a la mejor compañera de vida, y se lo recalcó ayer que su esposa cumplía un año más de vida.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Tienen su placa de plata de YouTube

“Yo respondí: hasta hoy no me he aburrido y está complicado que eso pase, porque papá Dios me regaló a la mejor compañera de vida que pudiera tener, (amiga, novia, amante, esposa, socia, madre, ama de casa etc) Feliz cumpleaños mi amor, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, para que nos dures toda la vida”, expresó el DJ

Contenido Premium: 0