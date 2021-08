¡Así será el toque de queda desde mañana!

El Decreto Ejecutivo No.828 que establece nuevas medidas de toques de queda en varias regiones del país, fue promulgado en Gaceta Oficial.

El documento indica que, a partir de este lunes 23 de agosto de 2021, se establece un toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. para el distrito de San Miguelito. Igual situación se da para los distritos de Guararé, Tonosí, Macaracas, Pocrí y Pedasí.

En los distritos de Las Tablas y Los Santos se mantiene la medida de toque de queda de lunes a domingos de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.

El Decreto establece para la provincia de Veraguas se establece un toque de queda a partir del lunes 23 de agosto de 2021 en todos los corregimientos y distritos, un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

Se levanta totalmente la medida de toque de queda decretada para el distrito de Remedios, provincia de Chiriquí, y se establece un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. para los distritos de David, Dolega. Boquete, Boquerón, Tierras Altas, Alanje, Remedios, Renacimiento, San Félix, Tolé y San Lorenzo. En el resto de la provincia se mantiene un horario de toque de queda de lunes a domingo de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

También se levanta totalmente la medida de toque de queda decretada para los distritos de Kankintú, Mironó, Santa Catalina y Ñurum, Comarca Ngäbe Bugle. En el resto de la comarca se mantiene un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.