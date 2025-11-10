¡Atención! Habrá comunidades sin agua este martes por mantenimiento

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este martes realizará trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Mendoza, específicamente en la toma de agua.

Debido a estas labores, la planta operará al 75 % de su capacidad desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., lo que podría causar baja presión o suspensión temporal del servicio de agua en algunas comunidades de los distritos de Arraiján y La Chorrera.

Por otro lado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también llevará a cabo mañana trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé. Estas labores se desarrollarán entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m.

Durante este período, estarán sin suministro de agua las comunidades de Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera y Villa Bonita.

Las autoridades recomiendan a las poblaciones afectadas tomar las medidas necesarias de abastecimiento mientras duren los trabajos de mantenimiento.

