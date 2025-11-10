Nacional - 10/11/25 - 10:19 AM

¡Atención! Habrá comunidades sin agua este martes por mantenimiento

El Idaan también llevará a cabo mañana trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé. Estas labores se desarrollarán entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m.

 

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este martes  realizará trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Mendoza, específicamente en la toma de agua.

Debido a estas labores, la planta operará al 75 % de su capacidad desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., lo que podría causar baja presión o suspensión temporal del servicio de agua en algunas comunidades de los distritos de Arraiján y La Chorrera.

Por otro lado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también llevará a cabo mañana trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé. Estas labores se desarrollarán entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m.

Durante este período, estarán sin suministro de agua las comunidades de Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera y Villa Bonita.

Las autoridades recomiendan a las poblaciones afectadas tomar las medidas necesarias de abastecimiento mientras duren los trabajos de mantenimiento.
 

