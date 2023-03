Atención inversión de vía desde mañana

Desde mañana por el inicio del año escolar, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito realizará el Operativo de Movilidad e Inversión de Vías

De 4:00 a.m. a 07:30 a.m. Autopista Arraiján-La Chorrera desde la entrada de Hato Montaña hasta el Puente de Burunga y de 4:00 a.m. a 07:30 a.m. Vía Arraiján Puente de Arraiján a Puente de Las Américas.

5:00 a.m. a 8:00 a.m. Avenida José Agustín Arango (Los Pueblos hasta KFC Balboa)

5:30 a.m. a 7:30 a.m. Vía Israel (Atlapa hasta el Semáforo Mita).

5:30 a.m. a 7:30 a.m. Carretera Boyd Roosevelt, El Rocío a Villa Zaita (2 kilómetros).

5:30 a.m. a 8:00 a.m. Avenida Martín Sossa.

6:00 a.m. a 9:00 a.m. Avenida Santa Elena.

En cuanto al horario vespertino, las inversiones de Vías son las siguientes.

3:00 p.m. a 7:30 p.m

Avenida de Los Mártires, hasta Arraiján Cabecera.

4:00 p.m. a 7:00 p.m. Avenida Santa Elena.

