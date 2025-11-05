Nacional - 05/11/25 - 03:51 PM

Atención: A partir de mañana, instalación de tubería en Vía Centenario

Las labores se concentrarán en el área de servidumbre de la Vía Centenario, en dirección del puente hacia la ciudad capital, específicamente a la altura del estadio Rod Carew.

 

Por: Redacción / Web -

A partir de mañana, jueves 6 de noviembre de 2025, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) iniciará trabajos de instalación de una nueva tubería de 16 pulgadas, como parte del proyecto para llevar agua potable a la comunidad de Guna Nega.

Las labores se concentrarán en el área de servidumbre de la Vía Centenario, en dirección del puente hacia la ciudad capital, específicamente a la altura del estadio Rod Carew. Los trabajos se realizarán en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Se solicita a los conductores tomar las precauciones necesarias, ya que se podrían presentar inconvenientes en el tránsito debido a la presencia de maquinaria y la reducción de carriles en la zona. Se recomienda planificar rutas alternas para evitar demoras.
 

Te puede interesar

Atención: A partir de mañana, instalación de tubería en Vía Centenario

Atención: A partir de mañana, instalación de tubería en Vía Centenario

 Noviembre 05, 2025
Colón vive la fiesta del 5 de Noviembre con desfile y actos cívicos

Colón vive la fiesta del 5 de Noviembre con desfile y actos cívicos

 Noviembre 05, 2025
Contraloría aclara que Anel Flores no participa en actividades electorales

Contraloría aclara que Anel Flores no participa en actividades electorales

 Noviembre 05, 2025
Alcalde Mizrachi: 'Panamá, la opción ideal para mudarse desde Nueva York'

Alcalde Mizrachi: 'Panamá, la opción ideal para mudarse desde Nueva York'

 Noviembre 05, 2025
Caos en el desfile de Colón: Protesta culmina con gas irritante y detención

Caos en el desfile de Colón: Protesta culmina con gas irritante y detención

 Noviembre 05, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas