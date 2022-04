Aumento de Covid es producto de actividades en Semana Santa

El aumento de casos de Covid-19 en Panamá, es producto de las actividades de Semana Santa, estimó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien reiteró la importancia de seguir las medidas de bioseguridad y vacunarse.

Para Sucre, los resultados han sido los esperados y no debe haber preocupación, ya que la capacidad hospitalaria está bien, no se ha presentado un aumento de pacientes en sala de Covid-19 y no tenemos un incremento de pacientes en cuidados intensivos”.

“A pesar del aumento de casos, en Panamá se está haciendo las cosas bien, la gente se está vacunando, además hay un porcentaje alto de las personas que se están vacunando, y ello ayuda a que las personas que se han inmunizado contra la Covid-19, no se complican”, añadió el titular de Salud.

