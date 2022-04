Autismo: cómo ayudar a quien lo padece

Esta historia empezó hace más de diez años, cuando les dieron el diagnóstico: su hijo es autista. Para muchos es una situación ajena, señala Saúl, padre de un niño con este trastorno, a quien la noticia lo tomó por sorpresa, pero que, una vez recibida, optó por buscar información y verificar qué era lo que podía hacerse ante esta realidad.

“Al momento sentí un vacío por ello, pero hoy día, puedo decir que eso me ha permitido crecer como persona, mi hijo tiene esa condición, pero hemos podido salir adelante y vemos cómo demuestra habilidades en las artes, en las que se destaca al dibujar”, resalta este padre del, ahora, adolescente de 14 años de edad.

Un caso parecido, se experimentaba hace unos años en una oficina, cuando Carlos (omitiremos su apellido, por reserva), siempre mostró gran habilidad para recordar fechas importantes.

En conversaciones personales, uno de sus compañeros confirmó que él tenía autismo, quizás no dominaba algunas cosas, pero cuando se requería confirmar un dato histórico, él era la referencia.

El 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el autismo, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cuando se habla de autismo, se refiere a una afectación en el desarrollo del cerebro, lo cual lleva a que una persona socialice con otras de manera distinta, causando inconvenientes en la interacción social y comunicación.

Este trastorno contiene patrones de conducta, muchas veces repetitivos o restringidos, sostiene la Dra. Yadia Vergara, neuróloga pediatra del Hospital de Especialidades Pediátricas “Omar Torrijos Herrera”. “No es una enfermedad, sino una afección neurológica que ocurre en el desarrollo de la niñez y dura toda la vida”, precisó la especialista.

Este es un trastorno muy complejo, el espectro autismo no tiene una causa específica, y presenta síntomas variables en los distintos casos; no obstante, muchos autores coinciden en relacionarlo con la genética y el medio ambiente, destacó la Dra. Vergara.

Se han identificado algunos factores o genes hereditarios, los cuales han mostrado que si el padre sufre de esta condición, su hijo puede desarrollarla, recalcó la Dra. Vergara.

“Los primeros indicios de que una persona tiene el espectro autismo, pueden darse a los doce meses, que es la etapa en la que el niño puede comunicarse con gestos y palabras, ya que durante esta fase el infante está en su etapa de socialización”, dijo.

No obstante, señala que “personalmente me reservo el diagnóstico como tal, entre los tres y cinco años, porque requiere evaluaciones continuas, terapias u otros factores que estén incidiendo en que estas conductas sean persistentes”.

Los tratamientos son las terapias, ya que estas van dirigidas a modificar la conducta, atención, flexibilidad e impulsividad del niño.

Entre las características que puede presentar un niño con el trastorno autismo está el retraso en el lenguaje, no compartir o relacionarse con otras personas, no muestran extrañar a sus padres, ya con más edad, pueden experimentar dificultades al comunicarse, al no comprender instrucciones, incluso algunos pueden ser agresivos, precisó.

De acuerdo a los registros del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), en Panamá están inscritos 1,541 en el Programa de Autismo de la entidad.

