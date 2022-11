Autocuidarse y vacunarse, claves para evitar aumento del Covid-19

Panamá- Ante el incremento de casos de Covid-19 que reportó Panamá durante el cierre de semana epidemiológica número 46, el Ministerio de Salud (Minsa), reiteró este miércoles las medidas claves en la lucha contra esta enfermedad, entre las que se encuentran el uso de la mascarilla en lugares de aglomeración, en el transporte público y selectivo, así como también la vacunación de adultos y niños desde los 6 meses en adelante.

Después de que hace tan solo unas semanas se podía decir que la pandemia en Panamá estaba controlada, pues la positividad era de un 3%, en el último informe, que abarcó del domingo 13 al sábado 19 de noviembre, se reveló que esta se elevó 12.4%, después de la aplicación de 25,103 nuevas pruebas, de las cuales 3,103 eran nuevos contagios confirmados.

A las autoridades de Salud también les preocupa el incremento de las muertes a causa del SARS-CoV-2, pues en el último informe estas sumaron 4, pero según destacaron este miércoles, del 28 de febrero de 2021 al 19 de noviembre de 2022, se han contabilizado 2,651, de los cuales 1,551 personas no contaban con ninguna dosis de las vacunas contra la Covid-19, mientras que 261 se habían aplicado 1 sola dosis, y 616 se habían inoculado con dos y los 223 restantes sí tenían el esquema de vacunación completo.

En cuanto a la cantidad de contagiados que han requerido ser hospitalizados, llama la atención el aumento que este reglón reflejó al cierre de semana epidemiológica número 46, ya que se elevó de 84 a 111 de una semana para otra, pues mientras en la semana #45 había 83 personas recluidas en salas y 1 en UCI, en la siguiente estas cifras se elevaron a 101 en salas y 10 en UCI.

Quienes más atentos a posibles contagios con el virus deben estar son los residentes en las regiones de Salud con más casos positivos de Covid-19, como lo son: región metropolitana (1, 234 casos), San Miguelito (453 casos), Panamá Oeste (430), Panamá Norte (207) y Colón (140).

Detalla el Minsa que, por corregimiento, los que reportan más casos en la región metropolitana están: Bella Vista (189), San Francisco (149), Juan Díaz (135), Betania (122) y Parque Lefevre (99 casos), mientras que en San Miguelito están: Rufina Alfaro (130), José Domingo Espinar (85), Amelia Denis de Icaza (72), Belisario Frías (47) y Belisario Porras(35).

Entre los síntomas más habituales del #COVID19, se encuentran:

✅Fiebre.

✅ Tos.

✅ Cansancio.

✅ Pérdida del gusto.

¡La lucha contra el #COVID19 no termina! pic.twitter.com/US5xpey5Xu — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) November 23, 2022

