Auxilios económicos: 28 beneficiarios están siendo investigados

La Fiscalía Superior Anticorrupción informó ayer que 28 beneficiarios del Programa de Auxilios Económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) están siendo investigados.

La fiscal Anticorrupción, Azucena Aizprúa, detalló que cinco de los implicados ya han sido imputados y enfrentan medidas cautelares como reporte periódico. Mientras que hay otros que no se han presentado a la audiencia, por lo que el Ministerio Público utilizará los mecanismos legales para garantizar su comparecencia en el proceso.

“Hemos solicitado el agendamiento de audiencias contra 28 estudiantes que fueron beneficiados con los auxilios económicos, por delitos distintos contra la administración pública: delito de peculado y delito de corrupción de servidores públicos, específicamente de cohecho”, dijo Aizprúa.

Cabe destacar que entre los investigados se encuentran figuras públicas, servidores públicos e influencers.

En tanto, indicó que para mañana está agendada la audiencia de imputación de cinco estudiantes distintos por peculado.

Y para el viernes se espera formalizar la investigación a 13 estudiantes por el delito de corrupción de servidores públicos, en la modalidad de cohecho.

En el marco de esta investigación, Aizprúa confirmó que el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, fue aprehendido por el delito de peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Meneses está bajo detención provisional en el Centro Penitenciario de Tinajitas.

No tiene fuero electoral penal

Además, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, no cuenta con fuero electoral penal tras su postulación a la primera vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD), razón por la cual las investigaciones seguirán su curso normal.

La fiscal Aizpurúa afirmó que se hizo la consulta al Tribunal Electoral sobre la postulación de Meneses y que la entidad confirmó que el exfuncionario no posee ninguna inmunidad que les impida continuar con el proceso. “El Tribunal ya respondió, Meneses no tiene fuero electoral”, dijo a este medio.