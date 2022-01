Babalawos de Panamá dan a conocer 'Letra del Año'

Panamá- La Asociación Religiosa Yoruba de Panamá (ILÉ NIFÁ AWOTÚWOOSÍ) y “OMOTEKUN OKANBI DE PANAMÁ”, divulgaron la 'Letra del Año' para nuestro país, con 64 consejos para este año 2022 sobre la salud, bienestar espiritual y vida religiosa; la familia y la economía, al igual que sobre el gobierno y el entorno social.

Según advirtieron los "babalawos" este año estará gobernado por Obbatalá, el orisha mayor de la religión yoruba creador de la Tierra, dueño de la inteligencia, los pensamientos, los sueños humanos y de todo lo blanco y estará acompañado por Oshun.

Detallan que las predicciones de este 2022 se realizaron acatando las normas de Salud vigentes en nuestra nación y con el objetivo de expresar los consejos religiosos para el bienestar de la población en general.

Recomendaciones:

SOBRE LA SALUD, BIENESTAR ESPIRITUAL Y VIDA RELIGIOSA:

1. La profecía siendo Osorbo Iku Cafetileri, Orunmila nos advierte de muerte por nuestras propias decisiones (malas decisiones), pero también nos advierte de cese de funciones siendo esto la finalización de relaciones amorosas, relaciones laborales, relaciones empresariales, etc.

2. La deidad Asojano es quien nos puede ayudar a librar estos ceses de funciones durante este año.

3. Seguir manteniendo la costumbre de tomar las medidas de limpieza con relación al Covid y cuando regresamos de la calle a la casa.

4. En el año 2021 el signo OGBE YEKUN marca la contra para una enfermedad (vacuna), este año con IRETE OGBE nos anuncia el retroceso en la resolución de la pandemia, por el comportamiento de las personas ya que el Osorbo nos marca mal por la propia cabeza (propias decisiones) y en este signo marca la manifestación de la viruela (la manifestación de cualquier tipo de virus o enfermedad infectocontagiosa) por Asojano por el mal comportamiento de las personas.

5. Asojano es el Orisa que guarda relación con las pandemias y enfermedades contagiosas, por lo cual hay que tener el comportamiento correcto para no involucionar con todo lo relativo a la pandemia y demás enfermedades infectocontagiosas.

6. Es un signo que nos recomienda retornar al origen, es decir tomar las medidas sanitarias para evitar el contagio de Covid que tomábamos al inicio, y no caer en el relajamiento y la sobre confianza ante el virus.

7. Consumir la hierba verdolaga, que posee propiedades antisépticas, anti-fungicida y combate la anemia (hemoglobina baja).

8. Cuidar la vista y los ojos (incluyendo la perdida de la vista por la diabetes).

9. Habla de controlar la alimentación y no subirse de peso.

10. Este es un signo de Abiku (espíritu que viene a la vida a tener una corta estancia en la tierra)

11. Cuidarse la próstata y todo lo relaciones con enfermedades de la misma (cáncer,

inflamación, etc.).

12. Se recomienda hacerse constantemente Paraldo.

13. Se recomienda hacer limpiezas constantes en nuestros hogares, como Paraldo, baldeos, recogimientos y demás obras a la casa.

14. Evitar la codicia, el orgullo y la vanidad, ya que estos malos sentimientos serán constantes en nuestros días, si se aguarda, si se es paciente y si se es humilde las cosas llegan por si solas.

15. Evitar los chismes y habladurías.

16. Se instruye los religiosos yorubas deben cuidarse de no caer en la incitación de la clientela religiosa de hacer obras o trabajos negativos contra otras personas, como tampoco incitar ellos mismos esta conducta.

17. Se recomienda mantener el respeto al padrino y a los demás religiosos indistintamente que estos sean mayores o menores para mantener una convivencia equilibrada con quienes nos rodean, ser tolerantes y mantener un alto grado de humildad en nuestras vidas, en este punto es bueno recordar que nuestros padres e hijos también son parte de mayores y menores y ahí que guardarles entonces un respeto especial a nuestras familias.

18. Es un Ifá de depuración que requiere del sacrificio de las personas en el sentido de dejar a un lado todo tipo de vicios, esto solo se logra con un profundo sentido de convicción de que lo mejor para nosotros es el no beber el no fumar el no drogarnos el no apostar en exceso, etc., solo entendiendo nuestro problema podremos liberarnos de el.

19. Se recomienda la mesura al tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas, el religioso debe estar bien centrado en sus cosas, las decisiones apresuradas traen como consecuencia resultados catastróficos en nuestros planes, ahí que consultar Ifá antes de realizar cualquier proyecto importante en nuestras vidas.

20. Dice Ifá que no se debe dilatar el tiempo en que uno se va a realizar las obras marcadas tanto para la letra del año como para consultas hechas durante el

mismo con el fin de evitar perdidas a consecuencia de no cumplir con las deidades que para poder ayudarnos requieran de un sacrificio específico.

21. El tema que se debe tomar con más consideración es el referente a la salud; este signo indica y recomienda el bajar de peso mantener una alimentación sana, ingerir solo comidas frescas, evitar la comida recalentada, no consumir picantes o comidas muy condimentadas, no excederse en las bebidas alcohólicas, ya que se llega a sufrir de hígado graso, cirrosis hepáticas, hepatitis, problemas en el colon, hemorroides, úlceras gástricas, además de problemas en los riñones por no ingerir la cantidad adecuada de agua en el día, problemas en la columna y situaciones cardiovasculares por el alto consumo de la sal en los alimentos y las grasas saturadas.

22. Las enfermedades que se manifiestan en este signo son tisis intestinal, hernia hiatal, diabetes, próstata, impotencia, laringitis, faringitis (carcinoma).

23. Tener cuidado con las fechas de caducidad de los alimentos, prestar mayor atención con los lácteos.

24. Es recomendable también atender a los ancestros espirituales tanto familiares como los del cuadro espiritual como los de nuestra línea religiosa buscando que nos irradien con su espiritualidad de tal forma que nos ayuden a salir adelante en nuestros planes o proyectos.

25. Hay que salvaguardar los secretos religiosos y las deidades de nuestra religión de que no queden al alcance de personas ajenas a nuestro hogar y ajenas a nuestra religión.

26. Tener cuidado de no caer en intolerancia religiosa, que no aportan nada positivo a nuestra sociedad.

27. Recomienda a religiosos yorubas tener mucho cuidado con los vecinos pues tienden a mandarles a la policía para incomodarlos – en yoruba se conoce como inshe itoyu ilu (el vigilante) / ashelu (es el cargo de vigilante) / oye (el policía).

28. Tener cuidado a quien se le comenta o se deja saber sobre las cosas de índole personal no divulgar nuestros secretos.

29. Prestar atención a la salud mental de nuestros mayores, especialmente la de nuestras madres, ya que marca pérdida de la cordura.

30. Moderar el consumo de embutidos.

SOBRE LA FAMILIA Y LA ECONOMÍA:

31. Que con pequeñas cosas, pero constante podemos salvarnos y vencer las dificultades, ya que estando Orunmila encerrado logró sobrevivir comiendo la

comida que cargaban las hormigas.

32. Es un signo que habla de adulterio por parte de las mujeres, y esto provoca que el hombre se llene de ira y cometa actos de agresión, se recomienda cuidar las relaciones de parejas y de darse el lamentable acto de adulterio al hombre se le aconseja llenarse de paciencia y no comerte actos de violencia que luego va a lamentar.

33. Cuidarse los hombres de caer en feminicidio o maltrato a la mujer, es decir actos que puedan provocar violencia intrafamiliar y ruptura de relaciones.

34. Habla de afectaciones fuertes por el cambio climático, nuestros agricultores y ganaderos se les recomienda tomar las previsiones para cuidar su producto.

35. Estar consientes que, al hacer favores, prestas dinero o ayudar a las personas, se puede topar con personas malagradecidas.

36. Habla de discusiones familiares, provocados por los padres incitando a los hijos/hijas a tener relaciones amorosas por interés económico.

37. Recomienda no pretender a la pareja de otra persona, respetar los matrimonios ajenos.

38. Es un Ifá de traición hay que respetar a nuestras parejas para que no haya separación o ruptura dentro del seno de nuestros hogares.

39. Evitar entonces las cosas que nos puedan hacer chocar contra la justicia como el tener el pago de nuestros impuestos al día, tener en cuenta que la moratoria fiscal y bancaria finaliza y puede haber perdidas de propiedades, tener nuestra documentación personal en orden, tener las pensiones al día de los hijos que viven fuera del hogar.

40. Se recomienda ahorrar para los momentos de escasez durante el año.

41. Un año de problemas económicos y escasez, pero que siendo obedientes se logra salir a delante y solucionar las situaciones.

SOBRE GOBIERNO Y LA ENTORNO SOCIAL:

42. Posibles cuarentenas y toque de quedas, ya que en este signo Iku (muerte) encerró a Orunmila en su casa.

43. Habla de escasez de medicamentos utilizados en personas de enfermedades crónicas.

44. Habla de violación a menores de edad, cuidar a nuestros familiares jóvenes.

45. Tener cuidado con violaciones o actos sexuales contra menores de personas allegadas al círculo familiar, cuidarse de a quienes se les da cabida en nuestros hogares para evitar el punto anterior.

46. Anuncia secuestros y raptos.

47. Cuidado con embarazos no deseados.

48. Anuncia hurtos y apropiación indebida en pequeñas cantidades, pero constante, creando un monto grande por el tiempo prolongado, esto tanto en nuestras casas y negocios.

49. Evitar esas cosas tontas que aunque parezcan inofensivas pueden tener consecuencias en nuestro normal desempeño como el robarse de la oficina la

resma de papel la engrapadora o un dinerito hoy y un poquito más después, ya que se descubre y se pierde todo por algo que aparenta ser insignificante, pero que a la suma del tiempo que podríamos estar asiéndolo resulta ser bastante grande, ya que aquí se puede caer preso así sea 11 días 11 meses 11 años.

50. Cuidarse del consumo excesivo de alcohol, ya que provoca que la persona tome malas decisiones siendo este lo que según la profecía provoca el Osorbo Iku.

51. Habla la historia de la Ewe Tete (Bledo Blanco), quien lograba ser longeva por su obediencia y no lograban vencerla a pesar de tener muchos enemigos, tomar una actitud de persistencia y paciencia.

52. Se recomienda tener paz y armonía con las demás personas, evitar la confrontación en la medida de lo posible.

53. Tener cuidado con fallos de justicia no apegados a la norma y que creen en el sentir social la impunidad.

54. Habla de falso testimonio, mediante la historia cuando acusaban a la maja (serpiente), que se había sentado en el trono de Obbatala, y logro librarse usando un argumento lógico, ya que al no tener nalgas no se podía sentar en una silla, nos dice que siendo acusado injustamente con un argumento lógico nos líbranos de los señalamientos, y estando del lado del juzgador usar la lógica y escuchar todas las partes para tomar una decisión justa ya sea en nuestros trabajos, relación de pareja, hijos, etc.

55. Recomienda a nuestros gobernantes a cuidarse de personas que están haciendo mal uso y malversación del erario.

56. En lo referente al orden político habla de experimentos sociales y políticos que terminan catastróficamente como la fusión de partidos políticos, cosas ocultas que se destapan, escándalos políticos, diferencia entre asociados políticos o alianzas existentes, escándalos que en un momento dado podrían abochornar al más alto mandatario de nuestra nación ocasionando de alguna manera ebullición en los niveles gubernamentales – en yoruba este concepto se conoce como awon olopa (el hombre político).

57. Recomienda cuidado en el mar, ahogamientos por oleajes.

58. Cuidado al embarcarse a alta mar este signo anuncia siniestros en el mar además de maremotos o fuertes oleajes que ponen en peligro a playistas o hasta marinos, respetar mucho al mar.

59. Tener cuidado con colisiones y accidentes de tránsito, cuidado con conducir por encima de los límites de velocidad, por la historia donde se desboca el caballo.

60. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser lo menos posible, cuando maneje no consuma licor, si maneja y consumió licor, utilizar un conductor designado (para evitar accidentes de tránsito y otra persona muera o atropellos).

61. Tener cuidado con cualquier actividad ilícita que se este realizando o se piense realizar, ya qué la justicia visita nuestras casas, aunque sea para preguntar por las acciones de otros en lo referente a lo legal.

62. Es signo de curiosidad que como consecuencia acarrea perdidas incluyendo hasta de la propia vida especialmente en las mujeres, pero esto no exime a los

hombres de mantenerse al margen de lo que no es personal o de lo que no le incumbe.

63. Debe de cuidarse de situaciones donde le mantengan prisionero, ya sea por problemas de justicia, laboralmente o asociaciones.

64. Se amenaza la estabilidad transporte aéreo y el comercio vía aéreo.