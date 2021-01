Baja a 2,424 los casos positivos nuevos y a 42 fallecidos por Covid-19

Panamá reporta hoy, 2,424 casos positivos nuevos, lo que representa una drástica bajada en comparación de ayer, cuando la cifra fue de 3.735, según el reporte epidemiológico diario del Ministerio de Salud.

Con estas nuevas cifras aumentan a 279,196 la acumulación de casos positivos mientras que se aplicaron 10,389 pruebas, unas 6 mil menos que ayer cuando se realizaron 16.825. El porcentaje de casos positivos hoy fue de 23.3%, ayer la cifra se situó en 22-1%.

El número de fallecido hoy es de 42, uno menos que el reportado este sábado y según se indica en el reporte de este domingo, se actualizan 3 defunciones de fechas anteriores que totalizan 4,455 acumuladas. La letalidad sigue manteniéndose en 1.6 %.

El informe detalla que a la fecha los casos activos suman 55,597. En aislamiento domiciliario se reportan 53,115 personas, de los cuales 52,334 se encuentran en casa y 781 en hoteles. Los hospitalizados suman 2,482 y de ellos 2,257 se encuentran en sala y 225 en Unidad de Cuidados Intensivos. Los pacientes recuperados son 219,144.

En el mundo se registran 49, 828,773 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 89, 731,755 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1, 928,334 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.2%.

