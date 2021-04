Bajan muertos y contagios, pero sube un poquito positividad en semana 69

La semana 69 del Covid-19 en Panamá terminó con 21 fallecidos (4 menos que la anterior) y 2,162 contagios (68 menos). Se dieron 16% menos decesos y 3.05% menos infectados que en los últimos siete días.

El promedio de muertes fue de 3 por día y de 308.8 respecto a contagios. A lo largo de la semana la tasa de positividad fue de 3.94% (ligeramente mayor que la medición anterior). Se hicieron 54,864 pruebas (4,641 menos).

Ayer se registraron dos nuevas defunciones y 271 contagios con una tasa de positividad de 4.8%. A lo largo de la pandemia se han registrado 6,209 decesos y 362,967 infectados.

Los casos activos suman 3,925. En aislamiento domiciliario se reportan 3,339 personas y 200 en hoteles. Los hospitalizados suman 323 en salas y 63 en cuidados intensivos. ).

Hasta ahora se han aplicado 619,190 dosis de vacunas. En el circuito 8-4 se aplicaron 11,645 logrando una cobertura del 88.4% de su población.

Hoy vacunan en Chame, Capira y San Carlos

A partir de hoy la Operación PanavaC-19 se toma los distritos de Chame, Capira y San Carlos, pero será en las comunidades de La Trinidad, Santa Rosa, Ciri Grande, Ciri de Los Sotos y El Cacao, en la provincia de Panamá Oeste, donde se inocularán a toda la población mayor de 16 años.

También se informó que desde que el Aeropuerto de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 94,454 pruebas y se han detectado 1,275 viajeros positivos con el coronavirus.

Se han detectado 62 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total 8,434 que ingresaron desde la aplicación de un nuevo decreto para frenar la variante brasileña del Covid.

Unos 228 viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles No Covid donde permanecerán tres días hasta hacerle una tercera prueba.

Con la vigilancia epidemiológica y genómica se ha logrado la detección de variantes altamente contagiosas, como las Brasileñas P1 24 y de la variante P2 3, variante Californiana 3, variante Británica 11, variante Nueva York 1, totalizando la detección en nuestro país de 42 pacientes con variantes de riesgo.