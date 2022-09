Baloisa, reescribe el Derecho

Tal como se anticipó sobre la politización de la justicia, la jueza Baloisa Marquínez reescribió el Derecho al ignorar ayer por completo un Habeas Corpus reparador y colectivo a favor de 89 personas investigadas en el caso Odebrecht.

El abogado defensor Alfredo Vallarino le advirtió a Baloisa Marquínez -antes del receso del mediodía en la audiencia preliminar- que en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, a cargo del magistrado José Antonio Hoo, se admitió un Habeas Corpus identificado con el # 93516-22, en el caso Odebrecht y por ende todos los procesados debían ser puestos a órdenes de ese tribunal.

Hasta el propio querellante del Estado, el exdecano de la Facultad de Derecho y exmagistrado de la Sala Penal, Carlos Muñoz Pope, le advirtió a la juez que si había una decisión de su jefe inmediato, no podía mantener abierta la audiencia contra personas que están a orden de otro tribunal.

No podemos ignorar esto...hay que verificar la veracidad de esa alegación del abogado Vallarino y hay que resolverlo, reiteró Muñoz Pope.

La jueza se limitó a decir que no le había llegado nada por secretaría y la fiscal Ruth Morcillo secundó, alegando que la audiencia no debía ser suspendida por un habeas corpus colectivo. Al regresar del receso, Baloisa Marquínez no hizo ninguna referencia al tema.

El Habeas Corpus fue presentado por Malda Franco e incluye a los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli; a los exministros Carlos Duboy, Frank De Lima, Jaime Ford, José Domingo Arias, Jimmy Papadrimitriu y Federico Suárez,

También figuran: Jaime Lasso, Riccardo Francolini, Juan Antonio Niño, Michelle Lasso, Roberto Carretero, los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares; el exdiputado Jorge Alberto Rosas, José Porta, Winston Spadafora Gálvez, Joao Santana, entre otros.

En el Habeas Corpus se pide que se aclaren los fueros especiales de los que gozaban las personas investigadas, calcular la prescripción penal en casos de presunto lavado que se debió declarar de oficio en los hechos que datan desde 2008 y 2009.

El experto en derecho internacional y exfiscal Pedro Sittón dijo que en su vida había visto que una jueza mantuviera el conocimiento del proceso, a pesar de la admisión de un Habeas Corpus. Eso no me lo enseñaron en la Facultad del Derecho...la jueza Marquínez está "reescribiendo el Derecho".

Ayer, ante las arbitrariedades cometidas en el primer día de audiencia preliminar, la abogada Sherley Castañeda, en representación de Martinelli, presentó una querella penal contra la jueza Marquínez.

La letrada dijo que la jueza no debió, ni podía fijar fecha de audiencia para una persona que mantenía vigente el fuero penal electoral y mantenía vigente la suspensión del proceso penal, hasta su levantamiento el 2 de agosto de 2022.

Por su parte, Alfredo Vallarino, reiteró que este es un proceso que ha sido violado en múltiples ocasiones, en temas como el fuero penal electoral, el Principio de Especialidad.

“Ella actuó mientras Ricardo Martinelli tenía fuero, indistintamente que después lo hayan levantado o no, es un tema que ella no podía actuar mientras estaba ese fuero”, aseveró Vallarino.

Reiteró que todas esas actuaciones, en su momento, van a causar la nulidad del caso Odebrecht, cómo ya ha pasado con otras personas.

“Por ejemplo está la nulidad (en el caso Cemis) del expresidente Martín Torrijos, son precedentes que están en la Corte Suprema de Justicia y nosotros lo sustentaremos en su momento”, puntualizó.

A pesar de todas las recusaciones presentadas por los defensores, la jueza continuó con la realización del acto de audiencia con la lectura de la vista fiscal, la cual cuenta cm cerca de mil fojas.

El Ministerio Público está representado por los fiscales Mahmad Daud, Ruth Morcillo Saavedra, Jenisbeth Malek, Thalia Palacios y Olmedo Gómez.

A lo largo de la audiencia, el propio querellante le advirtió a la jueza que todos los cargos por corrupción de hechos ocurridos entre el 2009 y el 2014 estaban prescritos y no se debía perder tiempo en eso.

Varios abogados de extranjeros procesados advirtieron que sus clientes no fueron notificados, lo que violentaba garantías fundamentales.

Los defensores cuestionaron además que no se les había dado acceso a las delaciones y la respuesta de la Baloisa Marquínez fue que estaban en el expediente...que las buscarán en los 2,757 tomos.

Varios abogados destacaron que Baloisa Marquinez no es competente para conocer ese proceso, porque fue una autoridad creada con posterioridad a los hechos debatidos.

En tanto, el abogado Ronier Ortiz advirtió que el expresidente Martinelli no ha renunciado al Principio de Especialidad que impedía ser juzgado por otros casos diferente a su extradición y la única excepción, es que después del juzgamiento por el caso pinchazos, hubiese viajado a EEUU, algo que no puede hacer porque la visa le ha sido cancelada...es imposible que viaje, a menos que se vaya caminando y cruce a nado el río Bravo.

La respuesta de la Fiscal Morcillo, es que el Principio de Especialidad no es permanente, sino que es una protección temporal y que Martinelli después de ser declarado no culpable en el caso pinchazo, ha tenido la oportunidad de regresar al país que lo extraditó.

En la audiencia hubo una comunicación telefónica, donde los hermanos Martinelli anunciaron su decisión de no estar presente vía cibernética del proceso en cuestión, pero tienen representación legal.

Durante el primer día, la jueza Marquínez resolvió en el acto de audiencia 11 incidentes presentados por los abogados de la defensa, rechazando todos. La audiencia prosigue hoy con la lectura de la vista fiscal.

En los acuerdos de delación, los ejecutivos de Odebrecht revelaron que desde el 2006 venían haciendo pagos y hablaron que la compañía a nivel regional entre el 2006 y 2014 pagaron $3,300 millones en coimas, a razón de $700 millones por año.

También se revelaron que varios bancos fueron utilizados para ese tipo de operaciones, pero curiosamente no hay bancos procesados, salvo un gerente que logró un acuerdo.

