Banconal entrega premiación de concursos de arte

Panamá- El Banco Nacional de Panamá entregó este martes los premios de sus concursos do arte de este año, obras que serán exhibidas en la Casa Museo de de la entidad, del 1 de noviembre do 2023 al 29 do febrero 2024.

Este año los concursos rompieron récord, ya que compitieron más de 500 participantes en todo el país, quienes entregaron sus obras inéditas en las subdivisiones de pintura, fotografía, escultura, video, escritura y este año el nuevo premio a los artistas consagrados.

En esta ocasión, Banconal desarrolló un tema libre, en busca de que los participantes expresarán su creatividad y originalidad.

'Este año, rompimos récord de participación, al recibir 518 obras que llegaron a las diferentes sucursales del banco, desde todos los rincones de la República. Si lo comparamos con el 2022, en el que recibirnos 203 obras, podríamos indicar que logramos un aumento del 155.2. Es la participación más alta que hemos tenido en los casi 40 años que llevan desarrollándose estos certámenes, demostrando que vivimos un despenar artístico y creativo muy interesante", señaló Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banconal.

Entre los ganadores de los Concursos de Arte Banconal 2023 figuran: XXXIX Concurso de Fotografía Carlos Endara, Elvis Rodríguez (Fotografía Paisaje / Panamá), Javier Solís (Edición Digital / Panamá), Roberto Cisneros (Fotografía Documental / Panamá), Larish Julio González (Fotografía Móvil / Panamá), Fernando Bocanegra (Fotografía Retrato l Panamá) y Giankaris Moreno (Premio Redes Sociales / Panamá). X

Los galardonados en el VI Concurso de Pintura de Artistas Noveles están: Samuel Avilés Rodríguez (primer lugar / Coclé), Yanitza Jaén (segundo lugar / Panamá Oeste), Patricia Ochy (tercer lugar / Los Santos) y Rikelmer Camarena (Premio Redes Sociales / Veraguas).

En el VII Concurso de Escultura se hiciern acreedores a los premios: Héctor García Escudero (primer lugar / Los Santos), Isaac Jiménez Carrizo (segundo lugar / Coclé), Víctor Álvarez Fernández (tercer lugar / Panamá Oeste).

En tanto, en el VI Concurso de Video los ganadores fueron: José Leis Arce, ganador del premio único, oriundo de la ciudad de Panamá, con la pieza audiovisual "Entre el fígaro y el barbero".

En el III Concurso de Escritura Jorge Conte Porras fueron premiados: José Montero Araúz (género literario Cuento Corto - Chiriqui) y Porfirio Salazar (género literario Poesía - Coclé).

Mientras que en el I Concurso de Pintura Artistas Consagrados los ganadores fueron: Osvaldo Herrera Graham (primer lugar / Panamá Oeste), Ana Fajardo (segundo lugar / Coclé) y José Blas Petit (tercer lugar / Panamá).

