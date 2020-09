Banconal lanza "Ariel", herramienta de atención al cliente

El Banco Nacional de Panamá lanzó un nueva herramienta tecnológica de atención denominado "Ariel" (Asistente de Respuesta Interactiva en Línea), con el cual se busca mejorar la experiencia de atención de los clientes. La línea de "Ariel" a través de Whatsapp es el 6509-5151.

Esta nueva plataforma basada en inteligencia artificial está diseñada para mantener conversaciones en vivo con usuarios a través de diferentes canales virtuales como WhatsApp, en la primera fase. En las siguientes etapas se generará interacción en otras redes sociales, destacó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banco Nacional de Panamá.

Publicidad

Hizo énfasis en que el uso de estas nuevas tecnologías no significa que la atención o asistencia de una persona no sea necesaria, si no por el contrario, facilita y optimiza el trabajo.

Además, el banquero señaló que "con Ariel hemos automatizado conversaciones sobre nuestros productos y servicios para agilizar la atención y soporte que brindamos a nuestros clientes, con la finalidad de mejorar su experiencia, manteniéndolos seguros en casa".

#NacionalCri Entre enero y julio de este año, Panamá había exportado un total de 10.9 millones de cajas de banano correspondientes a las empresas Banapiña, Chiquita Panamá y Coobana. https://t.co/VC5eTlPhlb — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 13, 2020

Cabe destacar que se realizó un concurso a lo interno de la institución para crear el nombre del asistente virtual. "De esta forma, seguimos dándole cumplimiento a la hoja de ruta marcada desde el inicio de la actual administración del Banco, en donde los colaboradores estarían integrados en todos los procesos, como la gran familia Banconal que somos", señaló Carrizo Esquivel.

Con esta nueva plataforma, Banco Nacional de Panamá se alinea con las tendencias globales de digitalización de los servicios de atención, para disminuir los tiempos de respuesta.

Las consultas que podrán realizar los clientes de Banco Nacional a través de Ariel son los siguientes: horario y ubicación de sucursales, preguntas frecuentes de productos y servicios, soporte de Banca en Línea y Banca Móvil.

Otros de los segmentos que podrán ser consultados por los consumidores son la Banca de Oportunidades y el programa de Alivio Financiero.

"Ariel se suma a otras soluciones virtuales que ha lanzado Banconal, como BEN, nuestra Billetera Electrónica Nacional que ha tenido muy buena aceptación y le está haciendo la vida más fácil a los panameños a la hora de pagar servicios, transferir dinero o hacer recargas, entre otros beneficios", dijo el líder del principal banco del país.