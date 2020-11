Banconal será parte del Foro Económico Mundial

El Banco Nacional de Panamá informó que ha sido invitado a formar parte del Foro Económico Mundial (World Economic Forum). “De esta forma, nos convertimos en la única institución que actualmente es miembro en el área de Centroamérica y el Caribe, y en una de las empresas relevantes de la región latinoamericana que son miembros de esta prestigiosa organización global”, señaló el gerente general Javier Carrizo Esquivel.

El Foro Económico Mundial es la organización internacional más importante para la Cooperación Público-Privada, que involucra a líderes empresariales, culturales, políticos y otros dirigentes de la sociedad civil para dar forma a las agendas globales, regionales y de las industrias.

El Foro Económico Mundial está compuesto por el Banco Mundial, Bank of England, Bank of Japan, Hewlett Packard Enterprise, Amazon Web Services, Alibaba Group, JPMorgan Chase & Co., Microsoft, Visa Inc., Master Card, Banco Santander S.A., Bank of America Corp., The Goldman Sachs Group Inc, Standard Chartered Bank, HSBC Holding Plc, Credit Suisse AG y Citi, entre otros.

Debido a la urgente necesidad de que las diferentes organizaciones y regiones cooperen en la gestión simultánea para solucionar las consecuencias causadas por la crisis del CoVid-19, el Foro inició oficialmente la iniciativa Gran Reinicio o “The Great Reset”, que será el tema del foro en Davos del 2021.